El ingeniero José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no pudo dar una explicación de qué fue lo que provocó el apagón masivo de este martes, que dejó a sobre 500,000 clientes sin servicio.

Ortiz sostuvo que luego del apagón, revisaron las líneas y no vieron nada qué indicará qué ocasionó la avería.

“Esta tarde, cuando ocurre el evento (el apagón) salimos a patrullar con los helicópteros y encontramos que se habían caído tres líneas, desde Arecibo, hasta, básicamente dando la vuelta por Mayagüez, hasta Ecoeléctrica (en Peñuelas). Al dejar sin energía Ecoeléctrica, pues se tumba la planta, que todavía está recuperando”, indicó.

“Después de patrullar toda la línea, no se encontró ni un solo problema. Todas esas líneas que se cayeron a la vez, están funcionando y entraron a funcionar una hora u hora y media después del evento. Algo bastante raro. Estamos analizando la situación con mucha suspicacia”, agregó.

“El evento surgió, o por lo menos el sistema lo detectó como un evento que surgió el Isabela, en lo que se conoce como el sector Mora. Cuando fuimos a patrullar allí, no hay nada. No hay nada allí, no hay nada hasta Mayagüez, y no hay nada en todo el patrullaje hasta Arecibo. Así que no se encontró ningún problema”, intentó explicar.

“No se encontró nada que lo provocara. Lo que se vio es como que las tres líneas, hicieron cortocircuito entre las tres líneas. Que estamos hablando de 230,000 voltios. Estamos hablando de las líneas que están más altas, lejos del alcance de la gente. Y en tierra enviamos a los ingenieros que estuvieron revisando hasta ahorita, y no se encontró ni un solo problema. Tú debes encontrar una rama, un breaker quemado, algún destello. No hay nada en ningún sitio. Así que nos crea mucha suspicacia. Y ciertamente pues vamos a recopilar toda la data para que se analice desde el punto de vista técnico y de todos los puntos de vista posible”, dijo.

Primera Hora insistió en que la explicación no hacía mucho sentido y contrastaba con la promesa de que había un sistema resistente a un huracán que había hecho un mes antes.

Ortiz explicó que el sistema que viene, que se espera traería vientos de tormenta de alrededor de 40 a 50 millas por hora, podría causar averías locales en algunos lugares.

“Yo tengo ya brigadas desde mañana en la noche, toda la madrugada de miércoles a jueves, para tratar de que se atienda lo más rápido posible. No prevemos eventos que causen destrucción en el sistema que te tengan días o semanas (sin servicio). Pero sí puede irse la luz por algún evento de algún rayo, alguna rama que vuele sobre algún tendido eléctrico. Eso puede pasar”, comentó Ortiz.

Primera Hora indagó además si con eso de suspicacia se refería a algún posible sabotaje. Ortiz respondió que no podía afirmar algo así.

“Estoy diciendo que se van a evaluar todos los ángulos. Pero hasta el día de hoy, ingenieros que se dedican a esto no encontraron ningún problema. Y habla solo el que se pudo prender el sistema inmediatamente para atrás, sin hacer ningún arreglo”, respondió.