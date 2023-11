Neveras llenas de productos, un almacén con ingredientes y estaciones equipadas con estufas para preparar comidas forman parte de uno de los escenarios con los que se topa el estudiantado de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina (UPRCR), que provee un bachillerato que solo se enseña en esta unidad, con oportunidades de formación académica dentro y fuera del campus.

“Somos un recurso con un valor increíble dentro de la UPR, con los recursos que tenemos y los ofrecimientos para que los estudiantes se eduquen bien en la disciplina y sean los líderes que ya lo son dentro de la escuela”, resaltó el profesor y decano de la escuela, Jonathan F. Ramos.

La Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes ofrece dos áreas de énfasis académico para los alumnos: administración de hoteles y administración de operaciones de alimentos y bebidas.

El decano destacó que, como parte de los ofrecimientos para los jóvenes estudiantes se realizan giras una vez por trimestre a hospederías y restaurantes en los que llevan a los jóvenes a las cocinas y a otras áreas de las diferentes empresas que componen esta industria. También invitan a las aulas a personal de las compañías hoteleras o de restaurantes para que les hablen a los universitarios de su experiencia profesional.

Jonathan Ramos, decano de la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la UPR de Carolina. ( Xavier Garcia )

Ramos detalló, además, que realizan ferias de empleo en la escuela para brindar oportunidades laborales a los estudiantes y en esas actividades también puedan conseguir sus centros de práctica.

El profesor comentó que los invitados que usualmente llevan a la escuela son exalumnos, lo que provoca “más motivación” entre los estudiantes que pueden conocer de primera mano sobre las múltiples experiencias de los ahora empresarios y sus historias de éxito.

Grace Castro Aybar, estudiante de primer año, señaló que algo que le llama la atención del programa son las oportunidades y la exposición que le brinda a líderes de la industria.

“Vienen muchos hoteles, gerentes, a dar conferencias y se aprende mucho de ellas”, comentó Castro Aybar.

La joven también señaló que les ofrecen a los estudiantes oportunidades de internado en el Disney College Program (programa de estudio y trabajo de la empresa de medios y entretenimiento) y en programas internacionales “para tener experiencias en otro lugar fuera de Puerto Rico”.

Parte de los equipos de cocina en la escuela. ( Xavier Garcia )

Ramos explicó que la escuela lleva 34 años y dentro del sistema de la UPR es el único programa que ofrece un bachillerato en hotelería.

“Es como ir a Mayagüez a estudiar ingeniería, puedes venir a estudiar hotelería y administración de restaurantes aquí en Carolina”, indicó el decano. El también profesor mencionó que “es una industria en franco crecimiento y es una que se ha mejorado”.

En relación a las dos concentraciones que ofrece el bachillerato, el decano destacó que los jóvenes suelen combinar las especialidades de administración de hoteles y de operaciones de alimentos y bebidas, porque son solo siete clases bajo cada una. La Escuela, que cuenta actualmente con 176 estudiantes matriculados, ofrece clases especializadas como, por ejemplo, “housekeeping”, división de habitaciones, clases de cocina, de servicio de vida y servicio de mesa. Resaltó que la parte administrativa es muy importante, “cuanto más conocimiento administrativo, mejor para una operación compleja”.

Aparte de la importancia de las clases de concentración del bachillerato, Ramos destacó el valor de enseñarles inglés a los universitarios que se quieren destacar en esta industria, ya que a Puerto Rico llegan turistas de todas partes del mundo y pueden dar uso al aprendizaje de ese idioma. Mencionó que aparte de inglés, se ofrecen cursos de francés, italiano y lenguaje de señas.

Ramos indicó que la práctica es importante para los estudiantes, por lo que el bachillerato requiere tres cursos que suman 600 horas en total. Destacó que “nadie en la UPR tiene tantas horas de práctica como nosotros. Eso es buenísimo porque el estudiante sale con una experiencia bien valiosa”.

Parte de la cocina de la Escuela de Hoteles y Restaurantes. ( Xavier Garcia )

Manifestó que les recomiendan a los universitarios que roten entre los distintos hoteles y restaurantes para que de esa forma obtengan más experiencias. Comentó que tienen más de 50 centros de práctica, entre hoteles y restaurantes. Explicó que ofrecen a los estudiantes las oportunidades de práctica supervisada y ellos escogen en qué centro desean hacerla. Además, expresó que el estudiante puede escoger más de un centro, ya que tienen tres cursos de práctica y eso les permite tener experiencias diferentes dentro del campo de estudio.

“La UPR es del pueblo de Puerto Rico. Es de todos y todas, no importa el trasfondo de la persona, origen, etnia… Por lo tanto, la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes de la UPR Carolina es la escuela hotelera de todo Puerto Rico”, enfatizó Ramos sobre el programa que ya ha sido acreditado en dos ocasiones por la Acreditation Comission for Programs in Hospitality Administration (ACPHA).