El proyecto SOMOS, iniciativa de GFR Media que ha permitido conocer más de las obras sobresalientes en nuestros pueblos y sus protagonistas, llegará ahora a los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que, de igual forma, la gente pueda tener información más detallada de las muchas cosas buenas que suceden a diario en la principal institución de educación superior de Puerto Rico.

La oportunidad de colaboración con GFR Media, y en particular con Primera Hora, donde se estarán publicando los reportajes, fue acogida con beneplácito por el presidente de la UPR, doctor Luis A. Ferrao, quien consideró que “es una oportunidad para mostrar otra cara de la Universidad”, más allá de las controversias, y que la gente pueda conocer las muchas cosas que están pasando dentro de cada uno de sus recintos, cuáles son las oportunidades que ofrecen y a las personas que con su compromiso y trabajo diario la hacen brillar.

SOMOS, además, llega a la UPR en momentos en que la institución celebra su 120 aniversario, efeméride que, según explicó Pedro Zorrilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media, fue el punto de partida para sugerir poner el proyecto SOMOS al servicio de la UPR, como ya se ha puesto y se sigue poniendo al servicio de Puerto Rico.

En la entrevista en sus oficinas, el presidente no vaciló en reconocer que la UPR pasa momentos difíciles y encara un sinnúmero de desafíos, desde la estrechez económica, hasta la competencia de otras 50 universidades privadas acreditadas en la Isla y retos que afectan a todo Puerto Rico, como el envejecimiento acelerado de la población.

“No les voy a negar que es complicada (la UPR)”, admitió Ferrao. “Y se hace más complicada porque quizás hay grupos dentro de la comunidad que no aceptan lo que está ocurriendo, y uno tiene que, de diversas formas, con diálogo, buscar las maneras de que entendamos y actuemos. Y hay una Junta de Supervisión Fiscal a la que hay que responder, y con la cual hay que hablar. Pero es parte de la situación que enfrenta la Universidad”.

No obstante, subrayó, más allá de las polémicas, la UPR “es la universidad que más le ha dado a Puerto Rico, es la universidad que más ha hecho, donde están los mejores talentos, los profesores con los mejores títulos. Allí hay una placa en Río Piedras, donde están los nombres de los cinco premios Nobel que han dado clases en Río Piedras. Ninguna universidad en todo el Caribe tiene cinco premios Nobel en su lista de profesores”.

Zorrilla acotó que, precisamente, “el proyecto de SOMOS nos lleva a nosotros a resaltar las excelencias del País” y, al hablar de excelencia, hay que tomar en cuenta que la UPR “por 120 años ha creado las mejores mentes del País”.

“No hay una mejor manera de inspirar que dando los ejemplos de la excelencia. Y eso es lo que nos hace falta en el País. Y por eso SOMOS ha sido tan positivo, y ha sido tan aceptado por las corporaciones, por el gobierno, por los municipios, por las personas, porque en vez de hablar de los problemas, habla de las oportunidades”, insistió Zorrilla. “SOMOS es un pulmón de optimismo”.

El recorrido por los 11 recintos está pautado para comenzar el próximo 6 de noviembre, desde Carolina, “buscando lo que hace la Universidad en su entorno, lo que hacen sus estudiantes, lo que hace la gente, para resaltar lo positivo que hacemos”.

Un elemento particular en este junte es que, “estudiantes de esos recintos van a trabajar con nuestro equipo de trabajo, en ser los reporteros que hagan las historias. O sea, que estamos enseñando con práctica”.

Aunque en principio está planeado hacer al menos siete historias por recinto, Zorrilla anticipó que, como ha sucedido ya con SOMOS Puerto Rico, “en el camino” por los recintos surgirán más historias de gran interés “que los reporteros nuestros van a querer profundizar y darle continuidad”.

“Imagínate cuando lo transportemos a SOMOS la Universidad. Cuando el de Mayagüez sepa lo que hace bien el de Arecibo y diga, ‘yo me puedo copiar de eso para crear una competencia amigable y crecer’. Resaltar las historias de jóvenes, que se inspiren porque sus papás lo vieron en el periódico, lo vieron en digitales, lo compartieron. Y ese es el compromiso de todos nosotros, no solamente los artículos, es publicar esos artículos, engrandecer esos artículos, premiar a esas personas que salen y que se sientan especiales. Son esas historias que son positivas porque lo lucharon y se lo ganaron, no es regalado. Porque eso lo que crea es que otros digan, yo quiero emular eso, en vez de otra cosa, porque se premia la excelencia”, afirmó Zorrilla.

El presidente Ferrao hizo un llamado a la comunidad universitaria a “unirse detrás de esta iniciativa” y aprovechar para “mostrar el lado positivo, el lado llamativo, el lado de luz, talentoso, de la Universidad de Puerto Rico, que lo tiene”.

“La comunidad universitaria tiene mucho que mostrar al país. Hay unos talentos en los estudiantes y en los profesores enormes. Nuestros empleados son empleados, pero a la misma vez muchos de ellos tienen agrupaciones musicales, muchos tienen otras iniciativas. Y eso pasa con todos los estudiantes. Hay estudiantes atletas, estudiantes que pertenecen a agrupaciones musicales, coros, bandas, tunas, de todo”, insistió Ferrao.