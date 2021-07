La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresó hoy, jueces, estar a favor de la destitución del presidente de la institución académica, Jorge Haddock Acevedo.

La Junta de Gobierno del sistema universitario del País inició ayer, miércoles, un proceso para destituirlo, en parte, por los problemas con las acreditaciones de algunos programas educativos.

“Hoy tenemos una universidad que no ha sido declarada como un servicio esencial por la administración universitaria. Del mismo modo, no contamos con un presidente que defienda el presupuesto universitario ante la Junta de Supervisión Fiscal y peor aún, la vergüenza ante el desacierto por la pérdida recientes de acreditaciones en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM). A eso añado, que los problemas de las acreditaciones van más allá del RCM, también, vislumbramos problemas en las unidades de Ponce, Arecibo y Humacao”, señaló la presidenta del gremio, Jannell M. Santana Andino, en declaraciones escritas a la prensa.

Luego que trascendiera que el ente rector de la UPR estaba evaluando pedirle la renuncia a través de un referéndum, Haddock Acevedo reaccionó sorprendido.

“Admito que me toma por sorpresa la decisión, debido a los resultados obtenidos y a que mi contratación tiene una vigencia de 5 años”, indicó en declaraciones escritas a la prensa en las que —como suelen hacer los jefes de agencia cuando renuncian o son despedidos— esbozó lo que, a su entender, fueron sus logros durante los pasados tres años.

Para la Heend, las expresiones del presidente fueron desacertadas y en desconexión con la realidad que se observa en todo el sistema académico.

“La trayectoria del presidente Haddock ha sido una lastimosa y lacerante para los trabajadores y las trabajadoras de sistema UPR, y para otros sectores vinculantes con la comunidad universitaria”, añadió el sindicato en las declaraciones.

Asimismo, la Hermandad levantó bandera ante la declaración de Haddock Acevedo de que su contratación de servicios profesionales es por cinco años.

“No obstante, la organización sindical posee dos certificaciones negativas de la Oficina del Contralor en la que indican que el señor Jorge Haddock Acevedo no tiene un contrato registrado con la Junta de Gobierno ni tampoco lo tiene con la Universidad de Puerto Rico. En este caso, el contrato establece que ninguna prestación o contraprestación objeto de este contrato, podrá exigirse hasta tanto se haya presentado para registro”, añadió Santana Andino.

La presidenta de la Hennd comentó que, “al no estar registrado su contrato, los términos y las condiciones bajo los cuales el Dr. Haddock alegó estar fungiendo como presidente, no pueden ser exigibles, y no son válidas”.

Haddock Acevedo fue elegido por unanimidad el pasado 3 de julio de 2018 como presidente de la UPR, en medio de una vorágine económica y administrativa. A pesar de que la Certificación 90 (1996-1997) establece un tope salarial de $105,000 anuales, el ingeniero negoció con Zoraida Buxó Santiago –en ese entonces presidenta del Comité de Búsqueda y Consulta y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR; hoy, cabildera por la estadidad– un aumento a $240,000.

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi rápidamente se desligó de la decisión de la Junta de Gobierno.

“Yo siempre he respetado la autonomía de la Universidad. Yo no he nombrado a ninguno de los miembros de la Junta, o sea, que no tuve ninguna injerencia en esa votación, en esa decisión, pero estoy muy pendiente, porque lo importante aquí es que no se interrumpa la labor de la Universidad”, expuso el mandatario del País.