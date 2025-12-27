En plena época navideña, mientras todos quieren festejar junto a sus seres queridos, Aviva Bergman salió de España con la idea de recorrer Puerto Rico en su bicicleta.

La mujer de 40 años, natural de Connecticut, pero quien reside en Madrid hace 17, llegó a la Isla el pasado 17 de diciembre y de inmediato comenzó a explorar el País con solo un plan, recorrer lo más que pueda en su bicicleta y pernoctar donde la noche la alcance. No es la primera vez que Ésta entusiasta del ciclismo emprende este tipo de aventura.

Fue la pandemia del Covid en el 2020 la que llevó a Bergman a comenzar a hacer lo que define como “bikepacking”, a bordo de una bicicleta que le costó aproximadamente $100, y en la que comenzó a pasearse por toda España y otros lugares del mundo, luego que viera frustrados sus planes de viajar a Taiwán y Filipinas tras el surgimiento del virus que arrasó con miles de vidas.

PUBLICIDAD

“En verano del 2020 no se podía viajar. De forma que decidí comprar una ‘bici’ y ver que iba a hacer. Y vivo en Madrid que es en el centro de España y en julio salí y digo ‘a ver si llego a Valencia’. Y a los 11 días llegué a Valencia que es como al sur de Barcelona y dije ‘esto está genial, me encanta’”. Esos 11 días se convirtieron en 89, ya que de Valencia, Aviva terminó en Menorca (cerca de Ibiza). Luego tomó un barco hasta Francia, país que recorrió completamente, para proseguir por toda la costa hasta Normandía, y de allí al País Vasco.

Aviva posa triunfal junto a su bicicleta 'Karma', tras haber conquistado el escabroso puente quebradillano. ( Suministrada )

Las aventuras de Bergman, quien no conduce automóviles, aunque tiene licencia para hacerlo, continuó en crescendo al punto que hace dos años y medio, aproximadamente, dejó su trabajo enseñando inglés en escuelas primarias para trabajar en una agencia de viajes en bicicleta, lo que combina con escapadas cada vez que puede, a bordo de ‘Karma’, como ha bautizado a su bicicleta, y viajes a otros países, los que recorre en ese medio de transporte, acampando donde la encuentra la noche y recorriendo cada paraje por donde le sea posible pasar en su bicicleta.

Además de Alemania, Suiza, Portugal, Italia, Austria, Albania, Montenegro, Bosnia, Eslovenia y otros lugares de Europa, Aviva y ‘Karma’ han llegado a Los Cayos en Florida, Boston, Maine, New Hampshire y Montreal en Canadá. El año pasado le tocó el turno a Tailandia y Malasia y finalmente, tras varios meses planeando, hace diez días llegó a Puerto Rico. Así sin más, a solo horas de haber pisado suelo boricua, Aviva comenzó recorriendo las calles del Viejo San Juan con el grupo de ciclistas “La Nocturna de San Juan”, con quienes hizo la llamara ruta de las cuatro plazas.

PUBLICIDAD

Durante ese recorrido conoció al reportero del tiempo de Telenoticias, Roberto Cortés, cuyos conocimientos en meteorología la ayudaron a establecer su ruta, en dirección oeste, a favor de los vientos. A bordo de ‘Karma’, Aviva carga con todo lo necesario para su vida en la ruta. “Yo en mi cuerpo no cargo nada. La bici lleva todo. Tengo caseta, la tanqueta (tanque de gas), la estufita para cocinar. Tengo sartén, tengo cacerola o olla y cocino. Hago huevos y café para desayunar, puedo hacer panqueques, pop corn o palomitas. Hago platos típicos españoles...”, relató.

Además de reunirse con otros ciclistas locales que ha conocido a la distancia, como Ylenia y Jimmy, de ‘Muévete en Bici PR’, quienes pedalearon junto a ella por un rato en Vega Baja y luego compartieron un almuerzo hace varios días, o pernoctar en la casa de compatriotas suyos o amistades con las que ha trabado amistad durante su recorrido, Aviva también ha aprovechado para por supuesto, conocer puntos de interés de la Isla, disfrutar de las playas, cuerpos de agua, la gastronomía local y sobre todo, la hospitalidad de los puertorriqueños que cuando la conocen y escuchan su vivencia, de inmediato la “adoptan”, regalándole una botella de agua o una cerveza bien fría, proveyéndole donde cargar su celular y otras demostraciones como hace unos días cuando se detuvo en una gasolinera, y tras conocerla y conversar con ella, una señora la invitó a comer de un rico sancocho que había preparado.

A su paso hasta Mayagüez, donde se hallaba al momento de redactar este reportaje, la visitante de España, quien se reunirá con su familia –que viajará a la Isla para encontrarse con ella- la semana próxima en Jayuya, había recorrido más de 6,000 millas a bordo de ‘Karma’, y entre otras paradas pernoctó en Tortuguero en Vega Baja, el Bosque de Cambalache en Arecibo y el Merendero de Guajataca en Quebradillas y Rincón, además de pernoctar con amigos en Aguadilla.

PUBLICIDAD

En ese trayecto, Aviva se sumergió en el Ojo de Agua en Vega Baja y se dio un chapuzón en la playa de Puerto Nuevo. Con ‘Karma’ al hombro cruzó el famoso puente “La Bellaca” en Quebradillas y luego recorrió el Túnel de Guajataca y también visitó la Reserva Tres Palmas en Rincón. Tras descansar el 24 de diciembre por recomendación de muchas de las personas que se encontró a su paso –debido a la proliferación de conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes en estos días festivos- la ciclista retomó su trayecto el día de Navidad en dirección a Guánica, donde esperaba conocer el Bosque Seco.

Aviva relató que como ha hecho en años anteriores, el encuentro con su familia también tenía el propósito de hacer parte de la ruta con ellos, algo que no les será posible porque no pudieron conseguir una e-bike para que su madrastra pudiera unirse al recorrido.