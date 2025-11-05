Por tercer año consecutivo, empleados de Bristol Myers Squibb Puerto Rico recorrieron en bicicleta diversos centros oncológicos en Humacao, Fajardo y Río Grande, conectando directamente con pacientes y profesionales de la salud. Este esfuerzo reafirma el compromiso de la compañía de generar esperanza y solidaridad en la comunidad que enfrenta el cáncer.

“La iniciativa Pedaleo por los Pacientes de Cáncer es una forma tangible de llevar esperanza, empatía y apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad y de honrar a los profesionales de la salud que los acompañan día tras día. Nos llena de orgullo ver a nuestro equipo comprometido, generando un impacto real y positivo en la vida de los pacientes y familias”, expresó Juan Diddi, gerente general de Bristol Myers Squibb Puerto Rico y el Caribe.

Además, cada año, empleados de Bristol Myers Squibb se preparan con dedicación para participar en el evento global C2C4C (Continent 2 Continent 4 Cancer), que reúne a equipos de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Desde 2014, esta iniciativa ha movilizado a miles de empleados y recaudados fondos vitales para la investigación y el tratamiento del cáncer.

Este diciembre, en el marco del C2C4C Latinoamérica, ocho representantes de Bristol Myers Squibb Puerto Rico recorrerán 1,200 kilómetros entre Pucón y Puerto Varas, en Chile, pedaleando para avanzar la investigación del cáncer en representación de organizaciones miembros de la Union International para el Control del Cáncer (UICC), con un enfoque especial en apoyar a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

“Montar en el C2C4C significa que cada pedalada es por mi madre, mi tía y todos los seres queridos que han enfrentado el cáncer. Esta experiencia me permite acompañar a otros pacientes, honrar memorias y reforzar el mensaje de que nunca están solos. Juntos podemos hacer la diferencia”, afirmó Migdia Gómez, especialista ejecutiva en neurociencia.

“Varios ciclistas que han entrenado durante cinco meses son sobrevivientes de cáncer y otros participan para honrar a sus seres queridos, familiares y amigos que se han visto afectados por esta enfermedad, demostrando que no están solos en esta lucha y que, juntos, pueden cambiar las expectativas de supervivencia”, enfatizó Diddi, quien ha participado anteriormente en el C2C4C.