El embalse La Plata continúa perdiendo nivel y se aproxima cada vez más a la zona de control, luego de registrar una nueva reducción en sus reservas de agua, según el informe diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Al miércoles, 4 de noviembre, a las 5:00 a.m., el embalse, reflejaba un nivel de 41.83 metros, lo que representa una disminución de 0.11 metros (11 centímetros) en comparación con la lectura del día anterior.

La cifra lo coloca a solo 1.33 metros del nivel de 40.50 metros establecido por la corporación pública para entrar en la fase de control.

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Actualmente, La Plata permanece en la categoría de ajustes operacionales, luego de haber descendido por debajo de los 44.90 metros, umbral que marca el comienzo de esa fase.

La situación mantiene bajo vigilancia las reservas del embalse, que abastece a aproximadamente 130,800 abonados en municipios como Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.

La Plata es el único embalse que se encuentra en nivel de ajustes operacionales, en medio de la sequía que experimenta Puerto Rico a causa del fenómeno El Niño.

La reducción ocurre en medio de la preocupación por la disponibilidad de agua en la cuenca hidrográfica de La Plata. La corporación pública ha exhortado a los abonados que dependen de este sistema a moderar el consumo y evitar el desperdicio del recurso.