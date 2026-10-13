La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha ordenado centrar la “siembra de nubes” en el embalse La Plata en estos próximos días en los que se augura lluvia a causa de una vaguada en la región, informó el presidente de la corporación pública, Luis González Delgado.

Mientras, el director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, puntualizó que lo importante de este evento de lluvia augurado entre hoy y el jueves, siendo mañana y el jueves los días más lluviosos, es que habrá “menos viento”. Dijo que esto ayudará a que los aguaceros que se esperan para la zona, especialmente para Naranjito, puedan caer en la cuenca del embalse.

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18 Fotos La técnica, implementada por la misma compañía contratada este 2026 por $400,000, no produjo lluvias significativas para Carraízo, La Plata y Cidra.

“Al haber menos viento, pues, podemos enfocar esos aguaceros en el área de la Plata. Usualmente, cuando hay viento, pues se lo lleva fuera de la cuenca, que es lo que ha pasado en los pasados meses. Esta es la mejor oportunidad que tenemos de lluvia de aquí hasta que se acabe la semana laboral para tener esos aguaceros, especialmente en La Plata”, puntualizó el meteorólogo.

Ante este panorama, el presidente de la AAA certificó que, “en términos de interrupciones programadas para el sistema de La Plata, no se vislumbra, al momento. Estamos mucho mejor que lo históricamente observado. El compañero Ernesto Rodríguez nos ha dado un pronóstico del clima para esta semana bien positivo, en términos de lo que son las lluvias, particularmente para lo que es el área de servicio de captación de La Plata. Así que lo que nosotros vislumbramos es que podamos optimizar lo que es la precipitación de esta semana en el sistema de La Plata, y que lejos de seguir con un patrón de la baja, podamos ver un aumento en ese nivel”.

Niveles históricos del embalse La Plata. ( Suministrada )

El funcionario no precisó hasta qué nivel tendría que llegar La Plata antes de fijar un plan de interrupciones programadas o racionamiento. Prefirió establecer que está confiado en que este evento de lluvia podrá ser “optimizado” con el plan de “siembra de nubes” que se ha puesto en vigor desde principios de septiembre para lograr el aumento en el nivel.

El contrato de “siembra de nubes” estará vigente hasta noviembre. Este método consiste en introducir agentes que modifican el tamaño o la fase de las partículas presentes en una nube con la intención de influir en la precipitación. Entre los materiales utilizados se encuentran el yoduro de plata, el hielo seco y algunas sales.

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La Plata es el único embalse que se encuentra en nivel de ajustes operacionales, en medio de la sequía que experimenta Puerto Rico a causa del fenómeno El Niño.

Este martes no mostró cambios en el nivel. Permaneció 43.45 metros.

El funcionario señaló que las lluvias de los pasados días han comenzado a llegar a la represa, lo que ha evitado el ritmo de descenso que llevaba.

“En La Plata, no hubo cambio del día de ayer al día de hoy. Se están recibiendo escorrentías por encima de los 100 pies por segundo, lo cual es bien positivo, porque con ese tipo de escorrentías, lo que es un patrón alcista, entonces, en los niveles. Estamos viendo también un patrón al cambio en términos de lo que es el área de La Plata, aunque todavía lo mantenemos en observación, debido a que la clasificación de sequía en esa zona todavía queda por recuperar”, explicó González Delgado.

De paso, el funcionario señaló que en los próximos días continuarán con aperturas controladas de las compuertas en la represa Carraízo, debido a que el embalse pasó de un proceso de racionamiento al desborde.

Abren compuerta del Embalse Carraízo este domingo. ( Fotocaptura video )

El funcionario también destacó que ya el único embalse que queda en nivel de observación es Cidra, ya que los demás recuperaron sus niveles con las lluvias de los pasados días.

Estas lluvias llegan en momento en que Puerto Rico todavía se encuentra bajo niveles de extremo a anómalo en sequía.

Sin embargo, el meteorólogo Rodríguez adelantó que gran parte de la zona este será sacada este jueves de la zona bajo sequía por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos. Destacó que la Sierra de Luquillo y la Sierra de Cayey quedarían sin rastros de sequía.

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Sin embargo, la zona de La Plata quedará en sequía severa y el litoral costero del sur continuará en sequía extrema, que es la de mayor grado que afecta a Puerto Rico.

Por otro lado, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, informó que espera que esta semana ocurra la transferencia de unos $2 millones para comenzar a evaluar el establecimiento de unos cuatro pozos en la zona de Dorado para llevar agua a la zona metropolitana.

“Esa es otra de las iniciativas que van a ayudar a que por lo menos el área norte pueda producir aproximadamente 5,000 millones de galones diarios, en caso de que se enfrente a otra sequía extrema”, sostuvo.