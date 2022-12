Las 5 del fin de semana

( The Associated Press )

El fin de semana de Navidad estuvo empañado por varios asesinatos en la Isla. El sábado se registraron cuatro crímenes en un periodo de siete horas. Entre los eventos se reportó el de la muerte a cuchilladas de un hombre en Maricao a manos de su pareja, identificada como Bernarda Ortiz, de 36 años. La mujer, quien abandonó la escena, se entregó posteriormente en el cuartel de Las Marías. Ortiz fue ingresada a la Cárcel de Mujeres de Bayamón tras no prestar una fianza global de $600,000.

Los Mets de Nueva York y el agente de Carlos Correa discuten sobre la condición física del pelotero antes de firmar un acuerdo multimillonario para jugar en esta novena. Los Mets aún no han finalizado un contrato de $315 millones por 12 años acordado a principios de semana. El tranque estriba en una lesión de tobillo y la cirugía de Correa en 2014, según trascendió.

"Llame a sus amigos, seres queridos, y comparta, dedique tiempo y dedique tiempo para usted tambien”, escribió el productor Raphy Pina, quien cumple una condena de 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego. ( Instagram )

A siete meses de ser condenado en el Tribunal Federal de Puerto Rico a tres años y cinco meses de cárcel por poseer armas y municiones ilegales, Raphy Pina invitó a sus seguidores a dedicar tiempo a sus familias y amigos en la época festiva. En un mensaje que se publicó en la cuenta de Instagram del fundador de Pina Records, titulado “La Verdadera Fortuna”, el empresario exhortó a sus fans a hacer el bien durante esta temporada. “Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. Irónico, ¿verdad? Que sigo siendo más multimillonario, todos los activos están saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa fortuna. Hablo de la fortuna que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos. Lo más real de todo es que es completamente GRATIS, qué fácil es, así que inténtalo”, destacó.