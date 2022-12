A siete meses de ser condenado en el Tribunal Federal de Puerto Rico a tres años y cinco meses de cárcel por poseer armas y municiones ilegales, Raphy Pina Nieves invitó a sus seguidores a dedicar tiempo a sus familias y amigos en esta Nochebuena.

En un mensaje que se publicó en la cuenta de Instagram del fundador de “Pina Records”, titulado “La Verdadera Fortuna”, este exhortó a sus fans a hacer el bien durante la época festiva.

“Hoy, este “peligro para la sociedad” y “riesgo de fuga” le toca pasar la Navidad como todo bandido. Una acusación criminal que solo afectó a las victimas que, aún aquí, seguiré cuidando y protegiendo con mi vida”, expresó el productor musical.

“Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. Irónico, ¿verdad? Que sigo siendo más multimillonario, todos los activos estan saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, asi que deben entender que no hablo de esa fortuna. Hablo de la fortuna que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos. Lo más real de todo es que es completamente GRATIS, qué fácil es, así que inténtalo”, destacó.

Por otro lado, Pina Nieves continuó expresando que “si hoy, en dia de Nochebuena, estás leyéndome, tienes una gran fortuna en tus manos, aprovéchala y haga el bien, llame a sus amigos, seres queridos, y comparta, dedique tiempo y dedique tiempo para usted tambien”.

“No se imaginan cuántos aquí en la prisión quisieran tan solo un abrazo. Felices Navidades a todos los que amo con mi vida, a mis amigos fieles y a los cientos de seguidores que me hacen felices con sus cartas y postales, en especial a todos los familiares que tienen un confinado en cualquier parte del mundo esperando salir para regresar con su familia. Yo estoy y estaré bien en este pasadia, y contando para volver a ser yo el que ustedes ven en las redes... Feliz Navidad”, puntualizó.

Mientras tanto, este concluyó su mensaje anunciando que terminó de escribir su primer libro.

“DIME DIME DIME. #7Meses”, expresó.