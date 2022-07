El juez federal Francisco Besosa reafirmó su determinación de mantener al productor musical Raphy Pina en prisión mientras apela su veredicto de culpabilidad por violar una ley federal de armas.

La opinión de Besosa surge como respuesta a un recurso del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que buscaba determinar si el músico no representaba un riesgo de fuga o representaba un peligro para la sociedad para permitirle estar libre fianza.

“La Corte no está convencida por evidencia clara y convincente que Pina sea un peligro o una amenaza de fuga. En consecuencia, el tribunal reafirma su orden, requiriendo la detención de Pina mientras se tramita su apelación”, lee la orden federal de 14 páginas.

Pina, quien ha sido convicto federal en dos ocasiones, fue sentenciado en mayo a una pena de 41 meses de cárcel. Esta determinación se produce tras las autoridades federales encontrar un arma de fuego modificada ilegalmente en su propiedad en Caguas mientras estaba en libertad condicionada por un caso de fraude bancario, del cual se declaró culpable en 2015.

“Pina no proveyó ninguna razón para que este Tribunal determine mediante pruebas claras y convincentes que no tiene acceso a los rifles no contabilizados, ni que es poco probable que represente un peligro para la seguridad de los demás”, indicó, al tiempo que apuntaló un listado de las armas de fuego y municiones que ocuparon las autoridades.

En cuanto al riesgo de fuga, Besosa destacó que el empresario realizó peticiones dudosas a la corte federal, como una solicitud que realizó para celebrar el nacimiento de su hija Vida Isabelle en República Dominicana. En la misma, el juez cuestionó las razones para que la madre de la niña, Natti Natasha, cambiara a última hora sus médicos durante su embarazo para dar a luz. Vida Isabelle nació un 22 de mayo de 2021 en Miami.

“Los bebés nacen cuando nacen los bebés, no cuando los padres quieren que nazcan”, apuntó Besosa.

“Lazos extranjeros y los recursos para evitar la prisión sugieren que Pina es un riesgo de fuga”, reiteró.