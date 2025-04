Las 5 historias destacadas del fin de semana

4

Un adolescente con autismo no verbal y de origen puertorriqueño que fue baleado repetidamente por la policía de Idaho desde el otro lado de una valla de alambre mientras sostenía un cuchillo murió el sábado después de ser retirado de soporte vital, dijo su familia. Víctor Pérez, de 17 años, que también tenía parálisis cerebral, había estado en coma desde el tiroteo del 5 de abril, y las pruebas realizadas el viernes mostraron que no tenía actividad cerebral, dijo su tía, Ana Vázquez, a The Associated Press. Había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, en las que los médicos le extrajeron nueve balas y le amputaron una pierna.