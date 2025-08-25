Las 5 noticias del fin de semana

1 Se siente la tormenta Fernand La tormenta tropical Fernand se formó la tarde del sábado al norte de Puerto Rico, luego que una zona de baja presión lograra organización y sus vientos superaran las 40 millas por hora. Aunque el fenómeno no tocó tierra y pasó a una distancia segura de la Isla, Fernand sí dejó bandas que provocaron fuertes lluvias y vientos en algunos municipios como Cataño, que experimentó ráfagas de 45 millas y sufrió daños menores en el frente marítimo.

2 Supremo verá pleito DACO-LUMA El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió una petición presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor para atender un caso presentado contra LUMA Energy y el Negociado de Energía, respecto a una cláusula contractual que le concede un relevo de responsabilidad al consorcio energético ante reclamaciones de ciudadanos por enseres dañados. La determinación del máximo foro judicial fue catalogada como un paso importante para que este asunto —que afecta directamente a miles de familias puertorriqueñas— pueda atenderse con la urgencia y seriedad que merece.

3 Reaparece “La Burbu” Angelique Burgos, “La Burbu” reapareció el sábado “machucá”, pero en condición estable tras sufrir un accidente automovilístico el viernes en la Avenida Jesús T. Piñeiro, mientras se dirigía a su trabajo en “El Despelote”, de La Nueva 94 FM. La modelo y animadora publicó un video breve en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido tras el inconveniente.

4 Rodríguez Veve pide pesquisa En una carta escrita a mano, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, solicitó el viernes, a la Policía que investigue la presunta filtración de una denuncia de violencia de género en la que se le imputa ser la víctima y que se suponía que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) custodiara. La medida la toma como secuela a la controversia pública que se desató la semana pasada, luego de que se diera a conocer que supuestamente su pareja, el exdirector de la Oficina de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés) y actual analista político, Carlos Mercader, la maltrata físicamente.