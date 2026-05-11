Las 5 noticias del fin de semana

1 Celebran la vida de “Piculín” Ortiz La familia de José “Piculín” Ortiz celebró el viernes su vida junto a cientos de fanáticos y decenas de figuras del deporte puertorriqueño con una misa presidida por el monseñor Antonio “Tito” Vázquez en el Coliseo Roberto Clemente. La actividad estuvo marcada por emotivos mensajes y presentaciones artísticas. Ortiz falleció en la madrugada del 5 de mayo a los 62 años, luego de una ardua batalla contra un cáncer colorrectal diagnosticado a finales de 2023. Había sido recluido tras una repentina recaída.

2 Desclasifican archivos sobre ovnis El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

3 Jasmine Camacho-Quinn espera ¡una bebita! La doble medallista olímpica boricua Jasmine Camacho-Quinn anunció ayer, Día de las Madres, que espera su primer bebé... ¡y que será una niña! La vallista compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con una emotiva sesión de fotos acompañada de un mensaje. “Una gran sorpresa, pero la mayor bendición. ¡Feliz Día de las Madres a todas!”, escribió Camacho-Quinn en su publicación.

4 Alerta por hantavirus La Organización Mundial de la Salud elevó a seis los casos de contagios por hantavirus, en medio del brote registrado a principios de mes en el crucero MV Hondius, mientras en el isla española de Tenerife (Atlántico) se procedió con el desembarco de los pasajeros, que ya iban llegando a sus respectivos países. Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza que investigan el brote, confirmaron que una cepa del virus con capacidad de transmitirse de persona a persona habría estado presente al menos en tres casos registrados a bordo. El brote ya ha cobrado la vida de tres personas y ha dejado a varios enfermos.