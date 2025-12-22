Las 5 noticias destacadas del fin de semana

1 Reacciona Anibal Acevedo Vilá a foto con Epstein El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá (2005-2009) reaccionó públicamente a la divulgación de fotografías en las que aparece junto al fallecido pederasta Jeffrey Epstein, incluidas en los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acevedo Vilá confirmó que Epstein visitó La Fortaleza en el año 2005 y explicó, a través de sus redes sociales, que el entonces magnate fue referido como un inversionista interesado en oportunidades económicas en Puerto Rico, cuando aún no enfrentaba cargos federales por tráfico sexual.

2 Mata a pareja y se quita la vida Un feminicidio-suicidio fue reportado la mañana del viernes en la carretera PR-111 en el barrio Viví, de Utuado. La pareja fue identificada por la Policía como Milagros de Jesús Rivera, de 47 años, y Roberto Rodríguez Estremera, de 49. Los hechos ocurrieron luego de que la pareja saliera de un negocio. Según la investigación de la Policía, De Jesús Rivera se marchó del lugar a pie, probablemente tras una discusión con Rodríguez Estremera. El hombre la siguió en su vehículo y luego, se escucharon varios disparos.

3 Habla Miss Jamaica Un mes después de la aparatosa caída en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, habló del incidente que casi le cuesta la vida. La beldad agradeció a familiares y amigos por las oraciones y a todo el personal del hospital donde estuvo recluida, así como a las autoridades de su país a su regreso. Gabrielle estuvo varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia con una hemorragia intracraneal.

4 Despluman al “Gallo” Anthony Joshua se valió de su experiencia y poderío para noquear el viernes al YouTuber Jake Paul en el sexto asalto de su pelea dentro de la división de los pesados. Joshua, dos veces campeón de la máxima categoría, demostró por qué es uno de los mejores golpeadores de este deporte, al derribar un par de veces a Paul en el quinto asalto y dos veces más en el sexto para acabar con sus posibilidades de recuperarse. El árbitro Christopher Young agotó la cuenta ante Paul a los 1:31 minutos del asalto frente a una multitud de 19,600 personas en el Kaseya Center.