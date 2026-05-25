Las cinco historias destacadas del fin de semana

1 Presentan propuesta de cable eléctrico a Puerto Rico La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) recibió formalmente una propuesta no solicitada relacionada con el denominado Proyecto Hostos, una iniciativa de interconexión eléctrica submarina entre Puerto Rico y la República Dominicana. El ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de las AAPP, explicó que se llevó a cabo una evaluación preliminar para determinar si la propuesta cumplía con los requisitos formales de radicación establecidos. Según Colón, dicha evaluación no constituye una aprobación del proyecto, sin embargo, abriría las puertas para un proceso de consideración más amplio.

2 Intervendrán con comerciantes en la PR-129 Decenas de comerciantes ambulantes a lo largo de la PR-129, que conduce de Arecibo a Lares, podrían verse afectados luego que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) les requiriera remover sus negocios de la orilla de la vía pública en los próximos días. El secretario de la agencia, Edwin González Montalvo, confirmó la información a Primera Hora, pero no ofreció detalles sobre cuántos comercios se verán afectados, en qué municipios, cuál será el proceso a seguir y que alternativas, si alguna, se le ofreció a los afectados.

3 Balacera cerca de la Casa Blanca Un hombre abrió fuego el sábado cerca de la Casa Blanca, en Washington, lo que desató una balacera con personal del Servicio Secreto. Según se indió, se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. El hombre resultó herido en la respuesta de las autoridades y posteriormente murió en un hospital. Un transeúnte también resultó herido. El hecho se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril.

4 Shakira estrena nuevo video del Mundial Shakira estrenó el sábado en su canal de YouTube el video oficial de la canción del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, en colaboración con el nigeriano Burna Boy. El tema oficial marca el regreso de la barranquillera a la música mundialista y busca mostrar la unión de distintas culturas en el evento futbolístico más importante del mundo. En el clip, aparecen grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi y, por supuesto, el colombiano Luis Díaz, quienes en el principio del video aparecen diciendo: “We are ready!”, “Estamos listos”.