Las cinco historias destacadas del fin de semana

Christian Oliver ( Suministrada, Archivo )

El actor Christian Oliver, y sus dos hijas, fallecieron en un accidente de avioneta en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Oliver, nacido en Alemania, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años, en los que actuó en películas como “Speed Racer”, “The Good German”, “Valkyrie” e “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. Oliver viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía. Todos fallecieron.