Las cinco noticias del fin de semana

1 Muere “El Malo”, Willie Colón William Anthony Colón Román, el cantautor y trombonista que revolucionó la industria de la música con su salsa brava, murió el sábado a los 75 años, confirmó su familia a través de un comunicado en las redes del artista. El reconocido músico había sido internado al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, Nueva York, por presuntos problemas cardíacos. Varios colegas de la música alertaron sobre su situación en redes sociales, mientras pedían oraciones por su salud. Nacido el 28 de abril de 1950, Colón se destacó como poeta, compositor, arreglista, intérprete, folklorista, trombonista, productor y director.

2 Causa para juicio contra Anthonieska Avilés La jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto del 2025 en el desvío Roberto Colón, del mencionado municipio. La lectura de acusación fue pautada para el 6 de marzo. Mientras, el caso de la coacusada Elvia Cabrera Rivera, madre de Anthonieska, se encuentra ya en etapa de juicio.

3 Probatoria a abogado en caso de pruebas del Covid-19 El abogado Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, fue sentenciado este viernes a cuatro años de probatoria. Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para adquirir pruebas rápidas de COVID-19. Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

4 Mujer fallece calcinada en velero Una mujer murió calcinada junto a su perro a media mañana del viernes, al estallar el velero que tenía anclado en la bahía de Salinas. Según la policía, a eso de las 10:30 a.m. se observó a la adulta mayor con una luz de bengala. Las autoridades investigaban si la luz de bengala fue la que ocasionó el estallido. Trascendió que la víctima, de unos 55, años, era oriunda de Texas, pero llevaba un tiempo en la Isla.