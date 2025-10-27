Las cinco noticias destacadas del fin de semana

1 En estado de emergencia. El municipio de Guánica sufrió inundaciones que obligaron a declarar un estado de emergencia este fin de semana. El paso del huracán Melissa por el Caribe provocó que cayeran hasta 4 pulgadas de lluvia en un lapso de 12 horas. Vídeos y fotos colgados en las redes sociales mostraban múltiples calles del casco urbano inundadas desde horas de la tarde del sábado. La situación llevó al alcalde, Ismael “Titi: Rodríguez Ramos, a activar el Comité Municipal del Manejo de Emergencias y Desastres, la apertura de los refugios, el pago de horas extras a los empleados de emergencias, y además se autorizaba el desembolso de los fondos necesarios para atender situaciones críticas relacionadas a la emergencia.

2 ¿Y el agua? Unos 135,000 de los 190,000 abonados afectados por la rotura del SuperAcueducto hace una semana ya comenzaban a contar con el servicio, según anunció la AAA. Se explicó que el proceso de distribución de agua avanza de forma gradual y controlada, mientras que el equipo técnico en las plantas continúa monitoreando la presión en las líneas para garantizar un servicio estable y seguro.

3 La botan por expresiones. La Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, pidió disculpas tras unas desacertadas y polémicas expresiones en contra de quien fue la primera finalista cuando ganó la corona nacional y hasta de la producción del certamen. Las reacciones no se hicieron esperar y la exreina estuvo bajo fuego. A raíz de sus expresiones, Colón fue despedida del espacio “Pégate al mediodía” (Wapa tv), donde se había integrado. Colón, durante un podcast, entre otras cosas, se burló del maquillaje de su contrincante.

4 Subirá alguito. Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunció que el ajuste anual por costo de vida aumentará un 2.8% en 2026, lo que se traduce en un incremento promedio de más de $56 mensuales para los jubilados, dijeron funcionarios de la agencia. El aumento para casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social entrará en vigor a partir de enero. Y el incremento en los pagos para casi 7.5 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario comenzarán el 31 de diciembre.