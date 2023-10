Las cinco noticias destacadas del fin de semana

2

Amanda Serrano ( Joseph Correa | www.frontproofmedia.com )

La campeona indiscutible de peso pluma puertorriqueña, Amanda Serrano, defendió el viernes cuatro de sus títulos al vencer por decisión unánime a la brasileña Danila Ramos en una histórica pelea a 12 asaltos de tres minutos, al igual que los combates de campeonatos de la rama masculina. Tras el triunfo en Orlando, Florida, Serrano retuvo los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo. Los jueces vieron ganar a Serrano, 120-108. El campeonato del Consejo Mundial de Boxeo no estuvo en juego debido a que el organismo no sancionó el combate, ya que su presidente Mauricio Sulaimán no está de acuerdo con que las mujeres peleen la misma duración que los hombres.