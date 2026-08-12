Las lluvias registradas durante el martes dejaron un alivio parcial en los niveles de varios embalses de Puerto Rico, algunos de los cuales se encuentran en condiciones delicadas debido a la falta de precipitación que ha afectado a la Isla.

9 Fotos El embalse se encuentra en nivel de ajustes operacionales.

De acuerdo con el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), actualizado este miércoles a las 5:00 de la mañana, Carraízo aumentó 0.10 metros y alcanzó un nivel de 37.53 metros.

Niveles de los embalses el 12 de agosto de 2026. ( Captura )

Aunque el incremento representa una aportación positiva, el embalse permanece en una zona de niveles bajos. Carraízo se encuentra en la categoría de ajustes, por debajo de los niveles de observación y seguridad establecidos por la AAA.

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La situación de este embalse es particularmente importante debido a que abastece sectores que actualmente enfrentan racionamiento de agua.

30 Fotos El cuerpo de agua muestra una baja significativa en su nivel ante la falta de lluvia y se acerca a la etapa de observación.

Otros embalses también recibieron agua

Carraízo no fue el único embalse que registró un aumento. El mayor incremento del día se produjo en Guayo, en Lares, que subió 0.15 metros.

También aumentaron sus niveles:

Fajardo: +0.09 metros

+0.09 metros Cidra: +0.05 metros

+0.05 metros Patillas: +0.04 metros

+0.04 metros Río Blanco: +0.03 metros

+0.03 metros Carite: +0.02 metros

+0.02 metros Caonillas: +0.02 metros

+0.02 metros Guineo: +0.01 metros

+0.01 metros Matrullas: +0.01 metros

+0.01 metros Guayabal: +0.01 metros

+0.01 metros Carraízo: +0.10 metros

+0.10 metros Loco: +0.06 metros

El embalse de Garzas se mantuvo estable, sin cambios en su nivel durante el último día de monitoreo.

No todos lograron recuperarse

A pesar de las lluvias, varios embalses experimentaron descensos.

La Plata, que sirve a sectores de la zona norte, bajó 0.04 metros, sin embargo, su descenso fue menor que en los pasados días cuando registraba una baja de 0.09 metros diarios aproximadamente.

Mientras que Lucchetti descendió 0.06 metros, la mayor disminución registrada en el informe.

También disminuyeron:

Toa Vaca: -0.01 metros

-0.01 metros Guajataca: -0.02 metros

-0.02 metros Dos Bocas: -0.05 metros

-0.05 metros Caonillas: +0.02 metros

+0.02 metros Cerrillos: -0.03 metros

Estos cambios reflejan que las precipitaciones no se distribuyeron de manera uniforme sobre las cuencas que alimentan los distintos embalses.

Carraízo sigue bajo vigilancia

El caso de Carraízo continúa siendo uno de los más relevantes debido a su nivel actual y al racionamiento de agua que afecta a comunidades que dependen de este sistema.

El embalse registraba 37.53 metros este miércoles en la mañana, apenas por encima del umbral de 37 metros que marca el nivel de ajustes en la escala de la AAA.

Aunque las lluvias del martes ayudaron a elevar su nivel, la recuperación de un embalse requiere aportaciones sostenidas de lluvia, por lo que un solo episodio de precipitación no necesariamente representa un cambio de tendencia.

El panorama, por tanto, ofrece un pequeño respiro, pero la situación de los abastos continúa requiriendo vigilancia, particularmente en aquellos embalses cuyos niveles permanecen bajos o que han comenzado a perder agua nuevamente.

La AAA continuará monitoreando diariamente los niveles de los embalses para determinar cómo las condiciones de lluvia y el consumo de agua afectan la disponibilidad del recurso.