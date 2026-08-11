La mayoría de los embalses de la Isla amanecieron este martes reflejando pérdidas en sus volúmenes de agua, una tendencia que se viene manifestando desde hace ya semanas.

Mientras, Puerto Rico atraviesa por una sequía que amenaza con profundizar esa crisis en los abastos, que ha llevado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a comenzar a imponer racionamientos en las áreas más afectadas.

En el embalse de Carraízo, donde ya se estableció un plan de interrupciones programadas para los 183,000 abonados de sectores de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Juncos que se sirven de ese sistema, se registró un descenso de 0.05 metros en las pasadas 24 horas.

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El nivel del embalse se colocó ahora en 37.43 metros, cada vez más cerca del punto de los 37.00 metros, cuando entraría en la fase de control. De continuar descendiendo el nivel, la AAA ha alertado que, una vez llegue a los 30 metros, quedaría fuera de servicio, pues ya no sería posible extraer más agua.

En el embalse La Plata, que suministra agua a unos 131,000 abonados de parte de la zona metropolitana y otras áreas, el nivel bajó 0.09 metros en las últimas 24 horas.

El nivel se ubicó en 46.20 metros, todavía en nivel de observación. La Plata cae en ajustes operacionales cuando su nivel baja a 44.90 metros.

Al momento, la AAA no ha anunciado ningún plan de racionamiento para los abonados que se suplen de este sistema.

Mientras, el embalse de Cidra, el otro que se encuentra en ajustes operacionales, registró una pérdida de 0.02 metros. Su nivel está ahora en 400.10 metros.

Otros 10 embalses también registraron pérdidas en su volumen.

Toa Vaca bajó 0.02 metros, a 147.51 metros. Está en nivel de seguridad.

Río Blanco bajó 0.08 metros, a 25.33 metros. Está en nivel de observación.

Fajardo bajó 0.05 metros, a 47.37 metros. Está en nivel de observación.

Carite bajó 0.01 metros, a 541.96 metros. Está en nivel de seguridad.

Patillas bajó 0.04 metros, a 63.69 metros. Está en nivel de seguridad.

Guayabal bajó 0.02 metros, a 102.24 metros. Está en nivel de observación.

Lucchetti bajó 0.15 metros, a 171.00 metros. Está en nivel de observación.

Dos Bocas bajó 0.08 metros, a 98.33 metros. Está en nivel de observación.

Guajataca bajó 0.02 metros, a 195.97 metros. Está en nivel de observación.

Cerrillos bajó 0.05 metros, a 168.12 metros. Está en nivel de observación.

Mientras, los embalses Matrullas y Garzas mantuvieron el mismo nivel con respecto al día anterior. El primero está en 732.99 metros, en nivel de observación; y el segundo está en 736.06 metros, en nivel de seguridad.

En el lado positivo, cuatro embalses registraron ganancia en su nivel.

Guineo, el único que está en nivel de desborde, subió en 0.01 metros.

Guayo, Loco y Canonillas ganaron, respectivamente, 0.04 metros, 0.28 metros y 0.01 metros. Los tres están en nivel de seguridad.