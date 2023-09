Buenos días y Feliz Lunes☀️ La cercanía de #Lee 🌀 continuara resultando en: 💨 Variación en vientos a través de la región, tornándose mas del Suroeste el día de hoy. 🥵 Advertencia de Calor desde las 10 AM desde Arecibo a Carolina, Culebra, Vieques y Santa Cruz hasta las 5 PM. 🌦️ Aguaceros en la tarde a través de sectores del interior y noreste de PR. 🌊 Oleaje alrededor de 12 pies a través de las aguas del Atlántico y pasaje de Anegada. 🏖️🚫🏊 Oleaje rompiente de alrededor de 10 pies, resultando en corrientes marinas amenazantes a la vida a traves de la costa norte, noreste y noroeste de PR, Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes EU. #prwx #usviwx Good morning and Happy Monday☀️ The proximity of #Lee 🌀 will continue to result in: 💨 Variation in winds across the region, becoming more southwesterly today. 🥵 Heat Advisory staring at 10 AM for Culebra, Vieques, Arecibo to Carolina, and St. Croix until 5 PM. 🌦️ Showers in the afternoon across sectors of the interior and northeast of PR. 🌊 Waves around 12 feet across the Atlantic waters and Anegada Passage. 🏖️🚫🏊 Breaking waves of around 10 feet, resulting in life-threatening ocean currents along the north, northeast and northwest coast of PR, Culebra, Vieques and the US Virgin Islands. #prwx #usviwx