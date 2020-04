“Mientras estamos nosotros guardaditos, hay muchas personas que están pasando hambre”.

Con estas contundentes palabras la psicóloga clínica Ruth González exhortó a no olvidar a los deambulantes que permanecen sin alguien a su lado durante el aislamiento por la pandemia del coronavirus.

Su llamado a compartir alimentos con personas sin hogar se produce a raíz de la desgarradora experiencia que vivió su amiga y compañera de trabajo Elizabeth Sands en la zona de Condado, en San Juan.

Sands, quien es natural del estado de Texas, fue a pie al supermercado el pasado domingo. El recorrido la dejó con el “corazón roto” pues se topó con personas necesitadas de un plato de comida.

Incluso, la misma historia se repitió con Raymond, un ciudadano que sí tiene techo, pero se dedica a realizar “chivitos” para ganarse el pan de cada día.

“Elizabeth me contó la historia de este hombre que no es deambulante, pero es una persona que hace chivos por ahí en las casas, y vive día a día dependiendo de los chivitos que le hace a otras personas. Tiene techo, pero es un techo modesto y depende de eso para comer”, explicó González.

El hombre le dijo a Sands: “Es que no me gusta pedir, pero tengo mucha hambre”, contó González.

Ahora, cada vez que Sands sale de su hogar, carga bolsas con mascarillas, hand sanitizer y meriendas para los más necesitados, ejemplo que desea que otros en la Isla emulen.

A veces nos enfocamos en el problema grande, el virus, y es fácil que se nos olviden otras cosas más pequeñas". -Ruth González, psicóloga clínica

“Quizás cuando salgas de tu casa hacemos lo mismo que mi amiga hace, de salir todos con nuestras bolsitas con cositas para repartir. Simplemente es estar al pendiente y poder dar la mano”, invitó la experta en salud mental.

“Una de las cosas que más gratificación tiene en la vida es el servir y ayudar a otros, y eso nos ayuda también a un poquito desconectarnos de nuestras propias situaciones, y en estos momentos que estamos viviendo de tanta ansiedad colectiva, el sentirte útil, que puedas ayudar a otras personas que a lo mejor están peor que tú, también es una excelente manera de sentirse bien y de sentirse productivo, construyendo tu comunidad”, puntualizó.

La orden ejecutiva 2020-25 de la gobernadora Wanda Vázquez indica que, según el conteo requerido por el Departamento de la Vivienda federal, en Puerto Rico había más de 2,535 personas sin hogar en el 2019.

El senador y salubrista José Vargas Vidot señaló el pasado 25 de marzo que la cantidad debe rondar entre 20,000 a 23,000 personas, según su experiencia en las calles del país.

“A veces nos enfocamos en el problema grande, el virus, y es fácil que se nos olviden otras cosas más pequeñas. Estas personas no tienen los medios para llamar y decir: ‘oye estoy aquí, me estoy muriendo de hambre’. Somos nosotros los que tenemos que darle el foro. Es importante ser justos en decir que no es el gobierno quien únicamente es responsable, el gobierno es el administrador y debe ofrecerles servicios, pero es también un deber de todo el mundo”, sostuvo González.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.