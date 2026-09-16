Ante el inicio de la nueva temporada de influenza y en medio de un incremento de casos en las pasadas semanas, la organización VOCES, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud en Puerto Rico, está haciendo un llamado a la población a vacunarse a tiempo y no esperar a que aumente más la circulación del virus o que la influenza llegue a su hogar para tomar acción.

Según el más reciente informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza del Departamento de Salud, Puerto Rico acumula 2,816 casos de influenza, 266 hospitalizaciones y nueve muertes durante la temporada 2026-2027.

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Solo en la semana epidemiológica 34 se reportaron 727 casos y 47 hospitalizaciones, mientras que el 65.9 % de todos los casos acumulados de la temporada se concentró en las últimas cuatro semanas evaluadas. El informe también señala un aumento reciente en la transmisibilidad del virus, con un estimado de reproducción (Rt) de 1.70.

Hasta el 4 de septiembre se habían administrado 54,929 vacunas contra la influenza en Puerto Rico. Estos datos son preliminares y están sujetos a actualización.

Durante un encuentro celebrado este miércoles para lanzar la campaña educativa de vacunación “Suma Momentos: Vacúnate contra la Influenza”, el infectólogo Dr. Javier Morales advirtió que la influenza no debe minimizarse como un simple catarro, ya que puede provocar complicaciones importantes y, en determinados pacientes, requerir hospitalización. El especialista destacó además la importancia de la vacunación como una de las principales herramientas disponibles para reducir el riesgo de enfermedad y sus posibles complicaciones, enfatizando en su efectividad y seguridad.

“La influenza puede provocar complicaciones importantes, particularmente entre las personas con mayor riesgo. Vacunarnos cada temporada nos ofrece una herramienta para reducir el riesgo de enfermedad y, especialmente, de desarrollar complicaciones. La recomendación es no esperar a que aumenten los casos para tomar medidas de prevención”, expresó el doctor Morales.

Además, el informe del Departamento de Salud indica que los niños de 0 a 4 años constituyen el grupo con mayor número de casos acumulados, con 492, y también registran la mayor cantidad de hospitalizaciones, con 68 durante la temporada 2026. Este es un dato que cobra especial relevancia ante el contacto frecuente que muchos mantienen con sus abuelos, adultos mayores y cuidadores, poblaciones que pueden enfrentar un mayor riesgo de complicaciones por influenza.

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Como parte de este llamado, VOCESPR presentó su nueva campaña educativa “Suma Momentos: Vacúnate contra la Influenza”, que busca llevar la conversación sobre vacunación más allá de las cifras y recordar a la población qué es lo que realmente se protege cuando se previene una enfermedad: la posibilidad de continuar compartiendo tiempo y experiencias con las personas que queremos.

La campaña cuenta con la participación de Jacobo Morales y Blanca Eró, quienes protagonizan el mensaje “Todavía nos quedan momentos”. A través de su historia y complicidad, la iniciativa invita a reflexionar sobre esos instantes cotidianos que queremos seguir disfrutando y cómo el cuidado de la salud permite protegerlos.

“Cuando hablamos de influenza podemos hablar de casos, hospitalizaciones y complicaciones, pero detrás de cada número hay una persona, una familia y momentos que queremos seguir compartiendo. Con ‘Suma Momentos’ queremos recordar que nos vacunamos para proteger nuestra salud, pero también para poder seguir estando presentes en la vida de quienes amamos”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCES.

Rodríguez Capó explicó que la campaña busca provocar una acción temprana durante la temporada.

“No esperes a enfermarte ni a que la influenza llegue a tu hogar. Ahora te toca a ti: vacúnate, protégete y protege a los tuyos para que juntos podamos seguir sumando momentos”, exhortó.

Alternativas de vacunación

La iniciativa fue presentada en el Centro de Envejecientes Luis Muñoz Rivera, en Guaynabo, donde VOCES reunió a especialistas en infectología, neumología y pediatría, representantes de organizaciones profesionales, farmacias de comunidad, proveedores de vacunación y otros aliados para orientar sobre la prevención de la influenza.

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El acceso a la vacunación fue otro de los componentes del esfuerzo. La doctora Inés Hernández, principal oficial médica de MCS (Medical Card System), destacó la importancia de orientar a los adultos mayores sobre las alternativas disponibles para vacunarse contra la influenza y facilitar el acceso a servicios preventivos en sus comunidades.

“La vacunación contra la influenza continúa siendo una de las herramientas preventivas más efectivas para proteger la salud y reducir el riesgo de complicaciones graves. Acercar estos servicios a las comunidades ayuda a eliminar barreras y facilita que más personas puedan tomar acción a tiempo. En MCS creemos que la educación y la prevención son claves, y por eso nos unimos a VOCES en esta importante iniciativa. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar estas oportunidades de vacunación y a convertir la prevención en un hábito que proteja su salud, la de sus seres queridos y la de toda la comunidad”, expresó la doctora Hernández.

El licenciado Isaías Serrano, presidente de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, explicó además el rol del farmacéutico inmunizador y los aspectos que las personas deben considerar al momento de vacunarse. Señaló que estos profesionales están capacitados para orientar al paciente sobre la vacuna contra la influenza, evaluar la información necesaria antes de administrarla y aclarar dudas relacionadas con el proceso de vacunación. Asimismo, destacó el papel de las farmacias como puntos accesibles para la prevención y exhortó a la ciudadanía a orientarse previamente sobre los requisitos, horarios y disponibilidad de la vacuna en su farmacia.

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Durante el encuentro también se abordó el impacto respiratorio de la influenza, los riesgos y complicaciones en la población pediátrica y el papel que desempeñan las farmacias de comunidad y los farmacéuticos inmunizadores para ampliar el acceso a la vacunación.

VOCES continuará llevando “Suma Momentos” a distintas comunidades durante los próximos meses mediante iniciativas de educación, orientación y vacunación. Como parte del esfuerzo, en noviembre realizará su iniciativa 100 x 35, extendiendo el mensaje de prevención a través de Puerto Rico.

“Detrás de cada vacuna hay algo que todos queremos conservar: tiempo con quienes amamos. La temporada ya comenzó. No esperemos para protegernos. Sigamos sumando momentos”, insistió Rodríguez Capó.

Para conocer más sobre cómo protegerse contra la influenza, identificar alternativas de vacunación y mantenerse informado sobre las próximas actividades de “Suma Momentos”, puede visitar www.vocespr.org, llamar al (787) 789-4008 o seguir a VOCES Puerto Rico en Facebook e Instagram.