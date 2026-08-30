Los casos de covid en Puerto Rico siguen en alza con un aumento en los diagnósticos durante las últimas semanas, según los datos del sistema de vigilancia del Departamento de Salud.

La agencia mantiene activa la vigilancia epidemiológica para monitorear la transmisión del SARS-CoV-2 y detectar cambios en su comportamiento.

El repunte, explicado por el secretario de Salud, Víctor Ramos, se refleja en los datos más recientes con un alza en contagios y hospitalizaciones.

Los datos disponibles señalan que durante la semana epidemiológica del 16 al 22 de agosto se reportaron 1,306 casos, frente a 968 la semana anterior. Esto representa un aumento de cerca de 35% en apenas siete días.

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Los niños entre 0 y 9 años figuran entre los grupos con una tasa de contagios más elevada. El comportamiento del virus ocurre además en momentos en que comienzan a aumentar las actividades escolares y la interacción entre personas.

El municipio más afectado, se indicó, es Ponce con la tasa de transmisión más alta.

Mientras, la influenza se mantiene por debajo del umbral epidémico.

El Departamento de Salud ha reiterado que el COVID-19 continúa siendo una enfermedad respiratoria que puede provocar complicaciones, particularmente entre adultos mayores, personas inmunocomprometidas y quienes tienen condiciones médicas preexistentes.

La agencia recomienda mantenerse atentos a los síntomas y utilizar las medidas de prevención disponibles.