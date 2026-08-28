La entidad que se hará cargo del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Culebra es HPM Foundation, Inc., la cual es una organización sin fines de lucro y de base comunitaria, informó este viernes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

Informó que anoche se firmó el acuerdo “con el propósito de asegurar la continuidad y accesibilidad de los servicios de salud primaria y preventiva en el municipio de Culebra”, detalla un comunicado de prensa emitido.

La entidad entrará en funciones el próximo martes, ya que el lunes terminará sus funciones administrativas y de operación de las oficinas médicas el Sistema de Salud Menonita.

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Se aclaró que la Sala de Emergencia nunca se ha visto afectada, ya que los servicios en dicha área los ofrece el Departamento de Salud.

De paso, se informó que HPM Foundation brinda servicios bajo HealthProMed y cuenta con amplia experiencia en salud comunitaria en las islas municipio.

“Hoy anunciamos que anoche firmé este acuerdo con HealthProMed. Una entidad que no es nueva para los hermanos culebrenses. Porque ellos llevan más de 20 años en Culebra con su Centro de Salud Primaria 330. Ellos conocen de primera mano las necesidades médicas y clínicas de la población. Además, por ser una entidad sin fines de lucro su junta de directores está compuesta por líderes comunitarios comprometidos y que conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos y comunidades”, expresó el secretario de Salud.

Añadió que “tengo que reconocer la valentía, profesionalismo y compromiso de su directora ejecutiva, licenciada Ivonne Rivera Hernández, que dio un paso adelante en pro de los pacientes, quien ha manifestado su disposición para mantener la operación en el local donde actualmente opera, mientras culminan los aspectos legales y operacionales finales, asegurando así una transición ordenada y sin interrupciones”, explicó Ramos Otero.

Bajo este acuerdo, cuya vigencia inicial se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026, se ofrecerán servicios integrales que incluyen medicina general, pediatría, ginecología, psicología, educación en salud, nutrición, salud oral para adultos y niños, optometría, telemedicina con psiquiatría y medicina interna,servicios de farmacia bajo el programa federal 340B y el programa federal de descuentos escalonados de hasta 90 por ciento en todos los servicios para las personas que no tienen cubierta médica y no califican para el Plan Vital.

Asimismo, la entidad está preparada para asumir las operaciones del laboratorio clínico y el programa de vacunación para niños y adultos, en conformidad con el proyecto del Bureau of Primary Health Care - HRSA y todas las leyes, licencias y protocolos aplicables.

“HealthProMed es un colaborador probado del sistema de salud pública y comparte nuestra visión de una salud primaria accesible, continua y de calidad. Además de tener centros de salud primaria- que son regulados por el Departamento de Salud Federal- en los municipios de Carolina, San Juan en Santurce y otra en Caparra Terrace y Guaynabo, colindado con Cataño. Este acuerdo, sin impacto de desembolso de fondos públicos en esta etapa, establece un marco de colaboración, supervisión y cumplimiento riguroso, incluyendo las salvaguardas federales de HIPAA y estándares de calidad profesional, para garantizar que el pueblo de Culebra reciba los servicios que merece”, puntualizó Ramos Otero.