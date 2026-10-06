El embalse La Plata sigue sin recuperar terreno pese a los aguaceros registrados durante los pasados días.

El embalse bajó 0.01 metros este martes y se ubicó en 43.70 metros, por lo que permanece en nivel de ajustes operacionales, según el monitoreo diario que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ayer estaba en 43.71 metros. Para alcanzar el nivel de observación debe llegar a 44.90 metros, mientras que el nivel de seguridad comienza en 47.70 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 6 de octubre de 2026. ( AAA )

La recuperación de La Plata se ha visto limitada por el comportamiento de otras represas ubicadas antes del embalse, explicó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, quien también preside el Comité de Sequía.

PUBLICIDAD

Estas represas operan por desborde, por lo que, mientras no alcancen ese punto, las escorrentías que llegan hasta La Plata no son tan fuertes.

A pesar de que La Plata aparece en nivel de ajustes operacionales en la gráfica de la AAA, los abonados no se encuentran en racionamiento.

De los otros 18 embalses que monitorea la AAA, Cidra y Fajardo se encuentran en nivel de observación, mientras que los restantes registraron niveles saludables.