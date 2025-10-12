El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de inundaciones para varios pueblos del oeste de Puerto Rico, debido a las lluvias intensas que afectan la región este domingo.

Según la agencia, se anticipan inundaciones en áreas de baja elevación y con problemas de drenaje en los municipios de Mayagüez, Hormigueros y Añasco.

La advertencia estará vigente hasta las 4:00 de la tarde.

⚠️AÑASCO, MAYAGÜEZ and HORMIGUEROS⚠️

Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.

Until | Hasta: 4:00 PM AST Oct 12, 2025#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/LOhIr5ZWeX — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 12, 2025

Más temprano, el NWS había alertado sobre el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde en amplias zonas de la Isla.

“Estas tormentas traerán riesgos de inundaciones y rayos, especialmente en áreas donde la lluvia sea más fuerte. Habrá un riesgo limitado de inundaciones en la mayoría de la región, mientras que el noroeste de Puerto Rico enfrentará un riesgo más elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas, desbordes de riachuelos o inundaciones repentinas aisladas”, indicó el NWS en su boletín.