El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió hoy, jueves, nuevamente, una advertencia de inundaciones para varios pueblos de la Isla.

Según la agencia, los pueblos afectados por fuertes lluvias se encuentran en la región sur de Puerto Rico.

Particularmente, Peñuelas, Guayanilla, Ponce y Yauco, tienen en efecto una advertencia de inundaciones hasta la 1:00 de la tarde de hoy.

“Aumentos en pequeños arroyos y cauces que normalmente están secos e inundaciones menores en zonas bajas y de drenaje deficiente", son posibles, indicó el NWS.

⚠️PEÑUELAS and PONCE⚠️



Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones.



Until | Hasta: 1:00 PM AST Oct 23, 2025.#PRwx pic.twitter.com/oeCUD15KcY — NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 23, 2025

Para Ponce, la agencia emitió también una advertencia, luego de que el radar Doppler detectara tormentas eléctricas que estaban produciendo lluvias intensas sobre el área. Según el informe, entre una y dos pulgadas de lluvia ya habían caído, y se anticipaban acumulaciones adicionales de hasta una pulgada más.

Más temprano, el NWS había advertido que se esperaba actividad de lluvias y tronadas a lo largo de toda la región, con mayor probabilidad de inundaciones urbanas y en áreas de pobre drenaje,especialmente en sectores del sur y este de Puerto Rico.