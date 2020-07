La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, aseguró hoy llorosa que tomó medidas cautelares para no contagiarse de COVID-19, aunque aceptó su grades errores: que, en ocasiones, no se cubrió la nariz al utilizar mascarillas y el descuido con personas asintomáticas. No obstante, la novoprogresista dijo sentirse “bien” y “tranquila”.

La reacción de la primera ejecutiva municipal se da al día siguiente de revelar que obtuvo un resultado positivo a coronavirus y haber puesto a muchos políticos a correr a realizarse las pruebas tras haber compartido con Soto en actividades de campañas políticas.

“Yo me cuidé. Puede haber uno que otro caso que haya tenido la mascarilla [sin cubrirle la nariz] lo cual es un grave error, yo lo acepto”, contó en un Facebook Live que realizó a través de su cuenta oficial.

Asimismo, la alcaldesa pidió que sacaran la política de esta situación, pues aseveró que lleva más de “200 días” trabajando con la pandemia y que, en ese tiempo, solo ha realizado tres actividades proselitistas.

Desde que se reportaron los primeros casos de coronavirus en Puerto Rico, el pasado 13 de marzo, hasta hoy, solo han pasado 127 días.

“Quiero que mi pueblo, que mi gente, que Puerto Rico se cuide porque hoy fui yo, pero mañana puede ser cualquiera, esto no es un asunto de política, no lo saquen de contexto. Yo estuve en una actividad política, pero todo el mundo arrojó su temperatura normal, así que a juzgar por la actividad política allí todo el mundo estaba normal”, manifestó.

No obstante, la comunidad científica ha reiterado –y la propia alcaldesa lo menciona en varias ocasiones– que existen personas asintomáticas, que no presentan síntomas, pero son portadores y transmisores del SARS-CoV-2.

“Mucha gente usa este momento para algo político, lo que no debe ser porque no podemos sacar de contexto que nosotros estamos trabajando duro, somos cientos de empleados municipales que están en la calle repartiendo compra, suministrando vacunas, haciendo pruebas, llevando almuerzos, haciendo la labor de ornato, el recogido de escombros, el recogido de basura, y lo único que quiero que sepan es que estamos expuestos a personas asintomáticas que no podemos, quizás, tener una prueba para todos esas personas que se reúnen con nosotros”, destacó.

Soto resaltó, también, que en reuniones del municipio para atender la emergencia se llegó a estar con personas de Estados Unidos.

Defiende haber seguido con su agenda

Algunas de las críticas contra Soto van dirigidas a que la alcaldesa visitó a varias personas días antes del resultado positivo. Por ejemplo, el pasado miércoles compartió con un señor de 99 años.

No obstante, la novoprogresista defendió haber seguido con su agenda porque se “sentía bien” y describió toda la situación como “algo bien extraño”. Contó que el martes ella se realizó una prueba en el Centro de Actividades de Campo Rico, pero que esos resultados aún no han llegado.

“Es por eso que yo continué mi agenda normal porque hasta el pasado jueves yo me sentía muy bien. El jueves en la madrugada sentí pérdida de audición en mi oído derecho y también desbalance, mareos y vértigos”, explicó.

Entonces, su médico le ordenó unos exámenes, los cuales arrojaron el viernes el resultado positivo.

“Esto puede pasar de muchas maneras. No necesariamente tú tienes que sentirte mal, yo me sentía normal, me sentía bien, por eso mi cargada agenda yo la continué”, dijo.

“Es bien importante, bien importante, que usted sepa que puede ser que usted no tenga ningún síntoma como nos sucedió a nosotros. A mí me ocurrió el jueves por la mañana, un mareo, sentía desbalance, y la realidad yo me sentía normal, un dolor muscular que lo podría comparar como cuando alzas pesas o haces ejercicios”, añadió.

El pasado 22 de junio, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, reconoció una situación de brote de contagios de coronavirus covid-19 en una comunidad del barrio San Isidro en Canóvanas. La alcaldesa intentó negarlo.

Todos a hacerse las pruebas

Según Soto, ella llevaba una bitácora con todas las personas que había compartido. Es por esto que su equipo de trabajo se está comunicando con casa uno de ellos para que se hagan los exámenes a partir del próximo lunes.

“Yo sé con todas las personas que yo he tenido contacto los últimos días. De la cual, desde el día que contaron mi prueba, pues yo tengo que explicarles. Ayer en una reunión que tuvimos con los epidemiólogos del Estado, la oficina mía de Manejo de Emergencias y mi staff hemos establecido todas las personas con las que yo estuve más de cierto tiempo. Estas personas las hemos estado contactando para entre lunes y martes hacerles sus pruebas. Además, sí abracé a una jovencita muy cariños conmigo, de siempre ha sido una persona bien cariñosa. Es una persona que me vio y emocionalmente me abrazó. Esta niña también la hemos contactado para que en los próximos días vaya a hacerse su prueba”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que aislarán a algunos empleados municipales que tuvieron contacto directo con ella. “Van a estar unos días aislados” hasta que sus pruebas lleguen negativas.

Cumpleaños de su hija

Por otro lado, a la primer ejecutiva municipal le saltaron las lágrimas cuando recordó que este próximo lunes es el cumpleaños 22 de su hija Pamela y que no podrá compartir con ella, ya que se encuentran separadas. Las pruebas de sus dos hijas emitieron resultados negativos.

“Es una parte que me duele un poco, el no poder estar con mis hijas, pero ellas están bien. Faltan las demás personas que estuvieron conmigo, mi señora madre, que también la tenemos acuartelada para su prueba el lunes, pero lo demás, gracias a Dios, todo está bien”, mencionó.