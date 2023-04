¿Has visto un libro en tu casa que heredaste de tu papá, abuelo, o hasta bisabuelo? Lo podrás ver en una esquina de tu casa, y tienes miedo de botarlo por su valor, tanto emocional como intelectual. Pero lo miras de cerca, y te das cuenta que el mismo puede ser que esté por perderse.

Antes de lo que lo deseches, es posible que el ejemplar pueda contar con una oportunidad para ver la luz del día, y esto puede ser posible mediante la restauración.

Es por esto que la Imprenta del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) invita a los boricuas interesados a pasar por su taller para darle nueva vida a los libros viejos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Sobrevive el oficio de la encuadernación en la imprenta del RUM

“No hay nada como los libros, tenemos que mantenerlos porque, con ellos, podemos proteger nuestra historia, podemos transmitirla a futuras generaciones, y si no los mantenemos, estamos condenados a volver a repetirla”, expresó José Cabán, director de Impresos RUM, en entrevista con Primera Hora.

Cabán explicó que la restauración de ejemplares nació como una extensión de su servicio de encuadernación que ofrece regularmente la empresa universitaria. No obstante, al encontrarse en una institución de educación superior, el hecho de restaurar obras literarias pareció más allá de un pasatiempo, una necesidad para rescatar la historia del país.

“Eso es lo que nos hace un poco diferente a otros encuadernadores, dado que hay muchos encuadernadores que no restauran libros. Nosotros, gracias a que estamos en una universidad, nos vamos por esa línea”, expresó Cabán.

Este destacó que el taller de encuadernación nació en la Biblioteca General del RUM, pero con el aspecto de maximizar recursos en el sistema universitario, el mismo se integró al taller por petición del otrora rector del RUM, Jorge Iván Vélez Arocho, quien tuvo alto interés en mantener este oficio vivo en la institución.

“Si tiene un libro que ya no sirve, no lo deseche, que lo podemos rescatar, llámenos o visite nuestra Imprenta, que ahí evaluaremos la condición del libro y, de no quererlo, contamos con los recursos para encontrar gente que sí quisieran estas obras”, manifestó.