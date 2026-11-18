Los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán este viernes las calles de Peñuelas acompañados de sus camellos como parte del Gran Desfile y Encendido Navideño del pueblo de Peñuelas.

La actividad comenzará a las 6:00 p.m. en el desvío de la Kennedy y culminará en la plaza pública.

Invitada por el alcalde Josean González Febres, la Organización Todos Somos Uno, Inc. entregará gratuitamente juguetes iluminados a los primeros 300 niños y niñas para que los enciendan durante el conteo regresivo.

Desde Peñuelas, la entidad sin fines de lucro impulsa el servicio comunitario y la preservación de las tradiciones en toda la isla. Su labor prioriza a la niñez, la juventud y las familias, con especial atención a las comunidades del sur.

PUBLICIDAD

“Para nosotros, participar con nuestros Reyes Magos y sus camellos significa regalar sonrisas y despertar la ilusión de nuestros niños. También queremos que nuestros niños y niñas peñolanos sean protagonistas del encendido con estos 300 juguetes iluminados”, expresó Ángel Irizarry, presidente de la Organización Todos Somos Uno, en un comunicado de prensa.

Irizarry agradeció al alcalde por la invitación y reconoció el respaldo de los ciudadanos, comerciantes, colaboradores y donantes que hicieron posible la participación de la delegación, a quienes la organización distingue como los Guardianes de los Reyes Magos de Peñuelas por su apoyo a la preservación de esta tradición.

La programación municipal también incluirá la segunda Copa Edwin Albarrán, un desfile de bandas y comparsas y la presentación musical de José Nogueras. La organización invitó a las familias de todo Puerto Rico a sumarse a la celebración.

Asimismo, exhortó a quienes deseen apoyar su misión comunitaria a realizar su aportación mediante ATH Móvil al 787-466-9643.