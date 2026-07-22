La empresa LUMA Energy anunció en el mediodía de este miércoles la activación de los relevos de carga.

El portavoz de prensa de la empresa a cargo de la generación y distribución de energía, Hugo Sorentini, informó que se registró la “salida de unidad de generación de EcoEléctrica”.

Ante la situación, unos 80,000 clientes de energía eléctrica quedaron sin servicio.

Tras el incidente, el presidente de EcoEléctrica, Carlos Reyes Berríos, remitió unas declaraciones escritas en las que explicó que trabajan para resolver la falla registrada.

Según detalló, salió de funciones la unidad CT1, una de las tres que operaban durante el día.

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“Aproximadamente a las 11:23 a.m., la unidad de generación a gas CT1 de EcoEléctrica salió de servicio. De manera preliminar, se ha identificado una falla en el regulador de voltaje de la unidad como la causa del disparo. Nuestro equipo de Operaciones y Mantenimiento continúa investigando el origen de la falla y trabaja para devolver la unidad a servicio a la brevedad posible”, detalló.

De inmediato, no se informó cuánto tiempo pudiese durar este proceso de relevo de cargas.

Desde el pasado jueves el sistema de generación de energía ha registrado percances que han provocado la activación de relevos de carga. La primera generatriz que enfrentó problemas fue Costa Sur.

Ayer, entretanto, salió de funciones una unidad de la Central San Juan.