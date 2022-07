La compañía LUMA Energy dio esta mañana su versión sobre lo que ocurrió anoche en el programa de TeleOnce Jugando Pelota Dura en el que sus altos oficiales decidieron marcharse del estudio antes de participar en uno de los segmentos del espacio televisivo.

“Pelota Dura no nos informó que estaríamos debatiendo con el representante Luis Raúl Torres. LUMA no es un representante ni un partido político; somos un servicio público. Aquellos con agendas políticas deberían enfocarse en la política. No seremos partícipes del teatro político; estamos aquí para reconstruir y corregir los fracasos de la operadora previa”, indicó LUMA en declaraciones escritas enviadas a este diario.

Asimismo indicaron que “Todos los días, LUMA y nuestro equipo de comunicaciones profesional y dedicado trabaja para responder a las preguntas de los medios de comunicación. Hemos respondido a un sinnúmero de solicitudes y entrevistas. No pedimos trato especial, sino ética y conducta profesional, justa y balanceada.

Anoche altos oficiales de LUMA Energy decidieron marcharse de los estudios de Teleonce minutos antes de participar en un segmento del programa de análisis político para discutir sobre la manifestación que se llevaria a cabo hoy frente al lado norte del Capitolio, en contra de la compañía.

La producción compartió en sus redes sociales el momento en que el vicepresidente de asuntos regulatorios del consorcio, Mario Hurtado, junto al director de medios y branding, Hugo Sorrentino, se retiraron del estudio de Teleonce al estar en desacuerdo de compartir espacio con el representante independiente Luis Raúl Torres y el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Juan Alicea.