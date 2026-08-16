Luego de que más de 200,000 clientes de LUMA Energy se quedaran sin el servicio de energía eléctrica este sábado, el consorcio explicó que se debía a que una línea de distribución se partió por el “mal tiempo” en Costa Sur.

Al partirse, la línea supuestamente cayó sobre otra de 230,000 voltios, dijo LUMA.

“Equipos de LUMA investigan un incidente ocurrido esta tarde en el patio de interruptores de Costa Sur donde preliminarmente una línea de distribución se partió a causa del mal tiempo y cayó sobre una línea de 230,000 voltios provocando un disturbio”, dijo el consorcio energético en comunicado de prensa.

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“Pocos segundos después las unidades de Ecoeléctrica salieron de servicio provocando relevos de carga automáticos para la protección del sistema”, continuó.

Previo a esto, Genera PR y Ecoeléctrica atribuyeron la falta de servicio a un incendio que se ocasionó en el patio de interruptores de 230 kV operado por LUMA Energy. Genera PR compartió vídeos y una foto en la red social X que ilustró el fuego y las nubes de humo.

Sin embargo, LUMA negó que esta fuera la razón de la interrupción del servicio.

*EDITADO CON VISUALES ADICIONALES



ACTUALIZACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN:



Informamos que un incendio en el patio de interruptores de 230 kV operado por LUMA Energy, el operador del sistema eléctrico, afecta actualmente el punto de interconexión entre una cogeneradora… https://t.co/q2DKW4pfLw pic.twitter.com/crAaogEqWx — Genera PR (@Genera_PR) August 15, 2026

“Aunque inicialmente se reportó como fuego, no hay un incendio en las inmediaciones del patio de interruptores”, comentó LUMA, quien inicialmente había atribuido la falta de servicio a la insuficiencia de generación.

A las 9:10 p.m., unos 195,697 clientes estaban sin el servicio, la mayoría de la región de Ponce (46,769).