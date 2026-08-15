Unos 204,563 clientes de LUMA Energy están sin el servicio de energía eléctrica este sábado, reportó el consorcio.

El portal de LUMA mostró que, para las 6:30 p.m., la mayoría de los abonados sin servicio son de la región de Bayamón, donde 43,736 están sin el servicio.

Según indicó Genera PR, la empresa privada encargada de operar, mantener y gestionar las plantas de generación, la falta de servicio se debe a un incendio en el patio de interruptores de 230 kV operado por LUMA Energy.

Ecoeléctrica coincidió con Genera especificando que el incendio provocó la salida de sus tres unidades generatrices.

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“Un incendio en el patio de interruptores de 230 kV operado por LUMA Energy, el operador del sistema eléctrico, afecta actualmente el punto de interconexión entre una cogeneradora privada del área sur y el sistema de transmisión”, indicó Genera PR en la red social X.

“Este patio de interruptores constituye el punto donde la energía generada se enlaza a la red de transmisión para su despacho hacia los consumidores; mientras permanezca fuera de servicio, no es posible generar ni despachar energía a través de dicha interconexión”, agregó.

ACTUALIZACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN:



Informamos que un incendio en el patio de interruptores de 230 kV operado por LUMA Energy, el operador del sistema eléctrico, afecta actualmente el punto de interconexión entre una cogeneradora privada del área sur y el sistema de… pic.twitter.com/ANdIoGtBHj — Genera PR (@Genera_PR) August 15, 2026

Sin embargo, LUMA Energy señaló a Genera, AES y Ecoeléctrica por la falta de servicio, utilizando la red social Facebook para decir que “hay relevos de carga por insuficiencia de generación” porque “no hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes”.

“Las compañías generatrices, como Genera y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son las responsables de la generación que se produce en la isla. Nuestros equipos continúan la comunicación con las generatrices y monitorean de cerca la demanda para manejar los relevos de carga y asegurar la estabilidad del sistema”, comentó.

Mientras, Genera PR subrayó que comprende “la frustración” de los clientes y que “el sistema de generación, transmisión y distribución de Puerto Rico es operado por Múltiples entidades, y el rol de Genera PR es informar con transparencia sobre lo ocurrido y su impacto en nuestras operaciones. Estas explicaciones no buscan evadir responsabilidad, sino delimitarla: Genera PR es responsable del 60% de la generación de energía del país, no de cómo esta llega a los consumidores”.