Jennifer González estaba viendo Netflix con su esposo en su hogar en Toa Baja. En un momento, fue al baño y con 37 semanas de gestación rompió fuente.

Eran las 12:06 de la madrugada del sábado, 25 de abril. El país continuaba bajo estrictas medidas de aislamiento por un adversario que no se ve: el coronavirus.

“Nada fue como uno se lo esperaba y mucho menos como uno lo estaba planificando”, afirmó Jennifer, de 31 años. “Jamás pensé que iba a estar entre terremotos y pandemia”.

Esa madrugada se comunicó con su médico, pero la respuesta que este le dio cayó como un balde de agua fría. “Llamo a mi doctor y me dice que no va a poder estar, así que trato de mantener la calma”, dijo.

Rumbo al Ashford Presbyterian Community Hospital, en San Juan, notó algo fuera de lo común: “Las calles estaban vacías para ser un sábado de madrugada, y cuando uno entra a Condado parecía una tierra desolada porque está todo vacío y normalmente siempre está lleno de gente jangueando”.

Esa misma soledad Jennifer y Ricardo Morales la presenciaron en la sala de emergencias. Allí solo permanecía un guardia de seguridad que les tomó la temperatura. Luego, una enfermera la colocó en una silla de ruedas y los pasaron a una habitación.

Con tres centímetros de dilatación, le dijeron que el médico de turno llegaría cuando se ampliara a seis, pero eso nunca sucedió.

“La epidural tiene que administrarla el doctor, y al él no llegar ya era demasiado tarde. Fue a pulmón, fue fuerte”, contó.

La primera preocupación es cuido, dónde la voy a dejar, con quién la voy a dejar, cómo voy a hacer, por el miedo. -Jennifer González, mamá de Emma Daliz

Emma Daliz Morales, primogénita de Jennifer y cuarta hija de Ricardo, nació a las 6:53 de la mañana, unas seis horas después de romper fuente.

“Si me pones a todas las enfermeras que me atendieron ahora mismo aquí, yo no sé quién me atendió, porque todas estaban con su equipo de protección. Fue bastante frío el proceso”, afirmó Jennifer.

“Uno planifica que esté su doctor, su mamá, pero dada a la situación solo podía estar mi esposo”, dijo.

“Cuando estoy en el proceso de empujar, no les puedes ver la expresión, ni siquiera de mi esposo. Uno quisiera como más tacto, y me pongo a pensar en los hospitales que tan siquiera dejan entrar al esposo”, reveló Jennifer en entrevista con Primera Hora vía Zoom.

Ahora que Emma Daliz está aquí, a Jennifer le angustia pensar con quién dejará a su retoño cuando ambos vuelvan a trabajar. Ella labora en mercadeo y él es policía estatal hace 22 años.

“La primera preocupación es cuido, dónde la voy a dejar, con quién la voy a dejar, cómo voy a hacer, por el miedo. Los cuidos están cerrados, pero si abren no quisiera llevarla porque tú no sabes los empleados (si están contagiados), los otros bebés, es un miedo brutal”, confesó Jennifer con la voz quebrantada. “Es algo que estamos tratando de tomarlo día a día”.

Ricardo, quien es agente de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, tomó sus 15 días de paternidad y agotará su licencia de vacaciones para no exponerse al COVID-19.

“Al ser policía tenemos el deber de seguir en la calle cumpliendo con nuestro trabajo y tengo compañeros que cumpliendo con el trabajo se han contagiado, y uno acá le empieza el miedo de si a mí me pasa”, mencionó el papá de Emma Daliz, quien aún no tiene sus vacunas.

“Durante el embarazo me descontaminaba, entraba en pantaloncillos a la casa, y así habemos muchos”, añadió Ricardo, destacando las “buenas personas” que son sus supervisores, pues gracias a ellos estará aproximadamente un mes y medio “fuera de la calle para proteger a la nena”.

El sustento de Ricardo fue fundamental para sobrellevar el embarazo y el parto durante la pandemia, aseguró la joven madre. Asimismo, mantener comunicación con otras mamás “que te entiendan”.

“Nos tenemos que apoyar unas a las otras, las que somos primerizas, las que ya tienen bebés. He estado en comunicación con otras mamás que me han dado apoyo, sobre todo con la lactancia que ha sido un poco fuerte”, sostuvo. “Ese apoyo es bien importante y funciona”.