Guayanilla. Sin buscar publicidad y con la sencillez de su voz, el llamado de la madre Nidia Torres Méndez para que el Departamento de Educación facilite pupitres en desuso a las niñas y niños que los necesitan para continuar con su aprendizaje en los hogares, ha calado hondo.

El alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, inició ayer un recogido de firmas online, denominado “Entrega un pupitre a cada estudiante para que puedan estudiar desde su casa”, mientras ciudadanos de distintos pueblos de Puerto Rico y de países del exterior se han identificado con el reclamo que hizo la humilde madre a través de las páginas de Primera Hora este lunes.

PUBLICIDAD

El secretario de Educación, Eligio Hernández, al reaccionar hoy a la propuesta dijo que su equipo de trabajo consultará al personal de Propiedad de la agencia sobre el alcance de la petición.

“En Educación endosamos todos aquellos esfuerzos que sean para apoyar a nuestra población estudiantil”, sostuvo Hernández en declaraciones solicitadas por este diario. El funcionario dijo que el Departamento ha adoptado alternativas para la continuidad de los servicios educativos, algunas sugeridas por organizaciones, municipios o maestros.

Por su parte, Torres Méndez agradeció las muestras de solidaridad y dijo que entre ella y sus hijos decidieron que los materiales escolares que han recibido de muchos buenos samaritanos los compartirán con otras madres necesitadas del salón de clases de sus tres hijos.

“Estamos aceptando las donaciones para dárselas a otros niños. Ya que nosotros hemos sido bendecidos, vamos a hacer que otras familias sean bendecidas también”, expresó la mujer, quien llamó la atención, pues ante la falta de recursos para asistir a sus tres hijos en la educación a distancia optó por utilizar como pizarra la nevera de la modesta vivienda en la que vive alquilada en el barrio Verdún, en Guayanilla, con sus tres hijos de 10, 9 y 8 años.

“Me siento bien contenta y orgullosa porque sé que están haciéndole caso a una madre que no sólo está abogando por los míos, sino por todos los niños”, sostuvo Torres Méndez.

Dijo también que se ha convertido en la voz de muchas madres porque muchas veces “nos cohibimos de hablar por el qué dirán y nos da miedo a manifestarnos”.

PUBLICIDAD

“Ojalá que esto se haga realidad y que esos pupitres lleguen a dónde tienen que llegar. Son muchos los niños que los necesitan, que están cogiendo clases incómodos en sus hogares y también son muchos los maestros que tampoco tienen en sus casas las facilidades para enseñar a nuestros niños”, añadió.

¿Qué te ha dicho la gente?, preguntamos.

“Me han escrito, me han felicitado, me dicen que soy una ‘super mamá’ y he llorado mucho de emoción… Han sido muchos los mensajes positivos y estoy bien agradecida. Ya que nos están llegando esas bendiciones vamos a bendecir a otros niños y a sus mamás que son las que van a hacer también maestras desde sus casas”, expresó Torres Méndez.

El alcalde de Guayanilla dijo, por su parte, que en menos de 24 horas el movimiento de recogido de firmas que inició a través de la plataforma www.change.org había superado las 200 firmas.

Esta mañana exgobernador Alejandro García Padilla se unió a la propuesta a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que queremos es que la gente se deje sentir con las firmas y que el secretario pueda ver que hay una necesidad real. Cuando tenga un número que entienda que es razonable se las haré al llegar. Invitamos a la gente a que se una a la petición”, expresó Torres Yordán.

“Mi expectativa, primero, era transmitir un sentir de muchos ciudadanos que han levantado la inquietud sobre la inversión que hay que hacer para que los niños continúen los estudios en su casa y más aún para las personas de escasos recursos”, sostuvo el alcalde.

PUBLICIDAD

También dijo que “hay una preocupación adicional porque los escritorios no se consiguen, hay gente que los está pidiendo por internet y no llegan”.

Subrayó que la realidad es que “esos pupitres están allí, sin utilizarse y según les prestaron las computadoras, sé que muchos padres responsablemente devolverán sus pupitres cuando comiencen las clases presenciales”.

Torres Yordán dijo, además, que en los municipios afectados por los temblores en el suroeste, la situación es diferente.

“Aquí, a diferencia del resto del País, el tema de la educación a distancia cobra más relevancia porque podría ser por más tiempo. Ahora mismo nosotros no tenemos escuelas, tuvimos que usar los módulos y sabemos la dificultad que hubo con las carpas cuando se instalaron”, aseveró el alcalde guayanillense.