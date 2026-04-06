Manatí. Mientras comentaba sobre el ambicioso plan para rehabilitar una veintena de estructuras históricas en el casco urbano de Manatí, rodeado de decenas de bocetos, planos y diseños, el alcalde José A. Sánchez González hizo una repentina pausa para mostrar, con satisfacción y orgullo, una carta que recién había recibido.

La misiva, escrita a mano, venía acompañada de una vieja foto en blanco y negro, que mostraba cómo lucía, para la década de 1940, el edificio que podría considerarse como la restauración insignia de este proyecto, el antiguo Café Central.

“Cuando hicimos la primera piedra de estos proyectos, eso corrió en las redes. Y recibo esta carta, y dice: ‘Apreciado alcalde’, en su puño y letra, ‘adjunto foto del Café Central’, y me envía la foto, ‘de los años 40, cuando mi padre Gregorio Delgado lo adquirió. Los que están en ese balcón es mi papá, mi mamá y mi hermano. Para ese tiempo, este edificio era el más elegante en todo el paseo. Yo soy Gregorio, hijo de él, que fui cartero por 50 años’”, comentó, mientras leía el documento.

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“Yo dije, ¡wao! Eso era cuando era café abajo y hotel arriba. Me mandó la foto original. Y me emocioné”, agregó.

“Quizás es una simple carta, con una foto, pero me deja ver que vamos por el camino correcto, que la gente va a valorar y apreciar lo que estamos haciendo para esta y las futuras generaciones”, reflexionó, revelando su orgullo por el proyecto que, además del icónico Café Central, comprende la restauración de las fachadas de otras 26 estructuras dentro de la zona histórica de Manatí.

¿De qué se trata?

La iniciativa, explicó el planificador Víctor González Narváez, incluye la rehabilitación de la arquitectura original “lo más que se pueda” de las estructuras.

Detalló que invitaron a 97 dueños de propiedades en el centro histórico a participar, 54 de ellos acudieron a la reunión, “y finalmente terminaron participando 26”.

González Narváez sostuvo que los propietarios participantes reciben unas exenciones si cumplen con ciertos requisitos, como no alterar la estructura, pintarla dos veces al año y tenerla en uso, sea comercial o de vivienda, propia o alquilada. El municipio, por su parte, se encarga de contratar al “diseñador, gerente de proyecto, inspectores para el proceso de construcción y contratista para la construcción”.

La primera piedra del proyecto, que incluye cinco edificaciones alrededor de la plaza de recreo y 21 a lo largo del corredor comercial conocido como el Paseo de la Atenas, se colocó simbólicamente el pasado 12 de marzo.

El director de la Oficina de Planificación municipal indicó que, como parte de la estrategia del proyecto, se eligieron propiedades que, además de su valor histórico, tuvieran también un valor o potencial comercial, “para activar el comercio” en la zona.

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El Café Central, un edificio cuyos distintivos atributos se pueden apreciar incluso en su deteriorado estado actual, se convertirá en el Centro de Innovación, con un espacio de ‘coworking’ para fomentar el emprenderismo, así como de alquiler de oficinas a b ajo costo y salón de conferencias.

Otro de los edificios a restaurar, sostuvo González Narváez, se convertirá en un museo para albergar piezas arqueológicas del municipio y otros elementos históricos, y un centro educativo transdisciplinario.

Para el alcalde de Manatí, este proyecto se trata también de atender un reclamo de los residentes del pueblo, que así lo reflejaron a Primera Hora en entrevistas al azar durante la serie Voto2024.

Reconoció que el estado de abandono en que había caído el casco urbano con el paso del tiempo se había convertido en “nuestro talón de Aquiles”, pues, pese a que Manatí “goza de un desarrollo económico vibrante”, esa actividad “está fuera del centro del pueblo”.

“Así que nos sentamos y dijimos, vamos a combinar esfuerzos, fondos federales de CDBG, fondos de Vivienda para rehabilitar cascos urbanos y fondos municipales, combinamos los tres paquetes y vamos a trabajar el casco urbano, incluyendo los estorbos públicos”, sostuvo.

“Lo que hacemos es poner condiciones para que los dueños y los que miren a Manatí digan, ‘caramba, en el casco urbano también se puede invertir. Mira qué lindo está quedando’. Y una ordenanza que estamos haciendo para darle un montón de incentivos y beneficios al que venga al casco urbano a invertir”, agregó el ejecutivo municipal.

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Al cuestionamiento de por qué invertir en restaurar, toda vez que es más económico y rápido construir algo nuevo, Sánchez González fue enfático en que se trata de “unas bellezas que tenemos que proteger, cuidar, porque son parte del patrimonio y la historia de nuestro pueblo”.

“Nosotros somos de filosofía de política pública de defender nuestra zona histórica, nuestras estructuras, y buscamos la manera de cómo hacerlo, y lo estamos logrando”, insistió.

“Que es costoso, es costoso. Que tarda, más que tumbar un edificio y hacer uno nuevo, tarda. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio. Pero aquí está el resultado del trabajo, del sacrificio, en colectivo, con una comunidad. Y queremos que nos miren de alguna manera como ejemplo de que, cuando se quieren lograr las cosas, sin alterar ni cambiar las leyes y las regulaciones, o sin dejar de proteger los patrimonios nuestros, se puede lograr”.

Por su parte, el representante Jerry Nieves Rosario acotó que, en aras de ayudar a esfuerzos como el que se está desarrollando en Manatí, “radicamos el Proyecto de la Cámara 1184, para crear el Programa de Rehabilitación Corredor del Norte, con el propósito de transformar los cascos urbanos desde Toa Alta hasta Quebradillas. Eso va a ofrecer la zona de incentivos urbanos con beneficios fiscales para nuevos comercios, crear oficinas de permisos vía rápida, proyectos de rehabilitación de estructuras abandonadas, implementar el rediseño de infraestructura vial bajo el modelo de calles completas y urbanismo táctico, establecer un sistema de transporte colectivo entre los cascos urbanos y crear el sello de identidad del norte”.

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Se espera que los trabajos de construcción en las edificaciones históricas del casco urbano de Manatí comiencen “en las próximas semanas”. Aunque ya están firmados los contratos para las 26 fachadas y el antiguo Café Central, se harán por fases, con “un promedio de cuatro a cinco edificios que se van a estar trabajando” de manera simultánea.

Anticipan que las primeras restauraciones estén completadas para mediados del año próximo.

El alcalde muestra una legendaria foto del antiguo Café Central. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

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