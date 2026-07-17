Más de 119,000 abonados del sistema de energía eléctrica se hallaban sin servicio eléctrico a eso de las 6:48 p.m. debido a “relevos de carga”, implementados por LUMA Energy, por deficiencias de generación.

Esta nueva ronda de apagones selectivos se da luego de que ayer, la Central Costa Sur experimentara en horas de la tarde, la salida de la Unidad 5 del sistema tras la rotura de una caldera, reparación que tomará hasta el domingo para completarse, y posteriormente en horas de la noche, la salida abrupta de la Unidad 6, lo que según Genera se debió a una explosión en el patio de interruptores.

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A pesar de que anoche mismo, Genera informó que la Unidad 6 se hallaba lista para regresar al sistema y que solo aguardaban la autorización de LUMA para hacerlo, al presente eso no ha ocurrido.

De hecho, la página web de Genera PR, en la que los usuarios pueden ver la generación en tiempo real, refleja que al momento la producción de energía de Costa Sur se encuentra en cero. De hecho, según dicho portal, actualmente el sistema eléctrico del país mantiene una producción de energía de 2708 kilovatios, pero se anticipaba una demanda de 2905 kilovatios de energía en las próximas horas de la noche.

Cabe señalar que aunque LUMA no es el responsable de la generación de energía, tanto Genera como la oficina del Zar de Energía, responsabilizaron directamente a LUMA por el evento que provocó la salida de la Unidad 6 de Costa Sur.

Mientras, en las redes sociales del Zar de Energía, Josué Colón, se informó que Genera PR ya había iniciado los trabajos para sincronizar la Unidad 6 de Costa Sur con el sistema, pero se advirtió sobre la posibilidad de relevos de carga. . “El personal técnico del operador privado Genera Puerto Rico continua con el proceso para sincronizar la Unidad #6 de Costa Sur al Sistema Eléctrico. Ese proceso comenzó esta tarde luego de la 1:45 p.m., cuando recibieron el visto bueno del operador privado LUMA Energy, LLC. En la medida que el proceso de sincronizar no se complete en o antes de las 5:00 p.m., las probabilidades de interrupciones de servicio durante las horas de mayor demanda serán más altas. La salida de esta Unidad ayer en la noche, por las condiciones ocurridas en la línea de transmisión de 230kv y el Centro de Transmisión 230kv en Costa Sur bajo LUMA, colocó el Sistema de Generación con una capacidad limitada desde ese momento para atender el 100% de la demanda de energía proyectada mientras esa Unidad continue fuera de servicio. Solicitamos a los clientes prudencia en el consumo de energía para minimizar la duración y magnitud de clientes que puedan ver afectado su servicio”, lee la publicación.