Más de 150,000 clientes de LUMA Energy permanecen sin servicio eléctrico este domingo, en medio de las lluvias y tormentas eléctricas provocadas por los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly en diversas áreas de Puerto Rico.

Según el portal del consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en la Isla, la región de Caguas es la más afectada, con más de 44,000 clientes sin servicio. Carolina y Mayagüez reportan más de 20,000 clientes sin luz.

Clientes sin servicio de luz, hoy 30 de agosto. ( Fotocaptura )

Según informó LUMA, la situación se debe a la activación de “relevos de carga” provocados por la salida de dos unidades de la central Costa Sur.

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“Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Las compañías generatrices son responsables de la generación. Seguimos en comunicación constante con éstas para minimizar el impacto en los clientes”, escribió LUMA.

Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación.



Las compañías generatrices son responsables de la generación. Seguimos en comunicación constante con éstas para minimizar el impacto en los… — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) August 30, 2026

Genera PR, encargada de la generación de energía en la mayoría de las plantas del país, aseguró, por su parte, que trabaja en una “evaluación” de la situación para determinar “la causa y el plan de acción a seguir”.

No está claro cuánto tiempo durarán los relevos de carga.

Desde temprano, LUMA Energy, a través de sus redes sociales, había recordado a sus clientes que las lluvias y tormentas eléctricas podían “provocar la caída de cables eléctricos”.

“Si encuentra un cable en el suelo, mantente alejado y nunca lo toques ni intentes moverlo”, exhortó el consorcio.

LUMA también informó que había activado centros de operaciones regionales en todas las regiones como “medida preventiva”.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había advertido que los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly dejarían lluvias con posibles inundaciones de hasta 3 pulgadas de lluvia, tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento.

August 30, 2026



Situación actual: Aguaceros y tronadas afectando la mayor parte de los sectores del sur de Puerto Rico y las aguas del Caribe.



Current situation: Showers and thunderstorms affecting most of the southern sections of PR and the Caribbean waters. #prwx #usviwx pic.twitter.com/0hnkHNZKJG — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 30, 2026

La onda tropical ya mantiene varias vigilancias sobre la Isla, entre ellas un aviso por ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph), así como un aviso de corrientes marinas peligrosas a la vida en toda la costa norte y este de Puerto Rico.