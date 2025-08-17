El paso cercano del huracán Erin por el norte del Caribe ha provocado lluvias en Puerto Rico y las islas vecinas, además de causar la cancelación de más de una veintena de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), en San Juan.

De acuerdo con la información brindada por Aerostar Holdings, empresa que administra el aeropuerto, hay vuelos cancelados que salen de Puerto Rico y otros que suponían llegar.

Aunque el huracán de ha alejado de nuestra zona, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) alertó que las bandas externas del ciclón continuarán provocando lluvias y algunas ráfagas de vientos que podrían dejar inundaciones y hasta deslizamientos de tierra.

Estos son los vuelos cancelados:

Vuelos cancelados por el huracán Erin en Puerto Rico, hoy, domingo. ( Suministrada )

Quienes tengan viajes programados en las próximas horas, se les recomienda verificar el estatus de su vuelo directamente con la aerolínea, ya que podrían registrarse más cancelaciones o retrasos debido a las condiciones del tiempo.