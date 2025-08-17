Una onda tropical en el Atlántico aumentó su posibilidad de desarrollo ciclónico esta semana, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en la tarde de este domingo.

La agencia estimó en un 20% la probabilidad de desarrollo de este sistema en la mañana de hoy. Sin embargo, en su informe de las 2:00 p.m., esa cifra aumentó al 30%.

“Una onda tropical localizada cerca de las Islas de Cabo Verde está produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas. Algún desarrollo gradual de este sistema es posible durante la media a última porción de la semana mientras el sistema se mueve hacia el oeste a oeste-noroeste a 15 a 20 mph a través del Atlántico tropical oriental y central”, indicó el NHC en el boletín sobre la perspectiva del trópico.

Actualmente el NHC monitorea el progreso del huracán Erin al norte de Puerto Rico, que ha dejado intensas lluvias y problemas en el sistema eléctrico de la Isla.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y son agosto y septiembre los meses más activos. Se considera el 10 de septiembre el pico de la temporada.