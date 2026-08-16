Más de 55,000 abonados de LUMA Energy permanecen en la mañana de este domingo sin servicio eléctrico luego de confrontar problemas en Costa Sur.

En la tarde y noche del sábado, casi 200,000 abonados quedaron a oscuras cuando los vientos que soplaban sobre la isla afectaron una línea de distribución, según informó el consorcio energético.

“Equipos de LUMA investigan un incidente ocurrido esta tarde (ayer) en el patio de interruptores de Costa Sur donde preliminarmente una línea de distribución se partió a causa del mal tiempo y cayó sobre una línea de 230,000 voltios provocando un disturbio. Pocos segundos después las unidades de EcoEléctrica salieron de servicio provocando relevos de carga automáticos para la protección del sistema”, indicó la empresa.

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LUMA Energy aclaró que, “aunque inicialmente se reportó como fuego, no hay un incendio en las inmediaciones del patio de interruptores”.

Niveles de los principales embalses para el domingo 16 de agosto. ( Captura )

“Continuamos colaboramos con el personal de EcoEléctrica mientras se investiga el incidente y se completan las reparaciones para que sus unidades puedan reintegrarse al sistema lo antes posible. Mantenemos nuestro compromiso de comunicar información actualizada de forma transparente y responsable”, finalizaron.

Las regiones más afectadas son Mayagüez con 27,661 abonados sin servicio, Ponce (11,316), Arecibo (9,347) y Bayamón (2,413). En San Juan hay 2,225, en Caguas 1,853 y Carolina 365.

Puerto Rico experimentó ayer fuertes ventoleras que se mantienen en la región. Según el Servicio Nacional de Meteorología, la ráfaga con mayor potencia registrada fue de 38 millas por hora en la zona de Aguadilla.

Otras ráfagas registradas fueron de 32 millas por hora en Carolina, 31 millas en Ceiba y en Culebra, 30 millas en Camuy, 28 millas en Vega Baja y 25 millas en Ponce.

La brisa se debe a “un sistema de alta presión intenso situado al norte”.

Se establece que esta alta presión “generará un flujo del este con brisa o vientos localmente fuertes e impulsará aire más seco hacia la región”.

Para este domingo, el viento continuará y se espera que sople del este de entre 14 y 17 millas por hora, con ráfagas de hasta 22 millas por hora en el área de San Juan.