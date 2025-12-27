Más vuelos cancelados por tormenta de nieve en Estados Unidos
Conoce su efecto en el aeropuerto Muñoz Marín.
Los eventos atmosféricos que se registran en los Estados Unidos han ocasionado la cancelación de 19 vuelos de llegadas y 11 de salidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).
Según reportó la empresa Aerostar Airport Holdings, que administra este importante puerto, las aerolíneas impactadas son United, Spirit, JetBlue, Delta y Frontier.
Se especifica que todas las cancelaciones están relacionadas al mal tiempo que se atraviesa en los Estados Unidos, debido a las nevadas que se registran.
Algunos viajes afectados son entre la Isla y Nueva York, Filadelfia, Orlando, Fort Lauderdale y Connecticut.
Ayer también se reportaron cancelaciones de vuelos, debido a las condiciones del tiempo.
A continuación, la lista de los vuelos afectados: