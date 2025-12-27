Los eventos atmosféricos que se registran en los Estados Unidos han ocasionado la cancelación de 19 vuelos de llegadas y 11 de salidas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

Según reportó la empresa Aerostar Airport Holdings, que administra este importante puerto, las aerolíneas impactadas son United, Spirit, JetBlue, Delta y Frontier.

Se especifica que todas las cancelaciones están relacionadas al mal tiempo que se atraviesa en los Estados Unidos, debido a las nevadas que se registran.

Algunos viajes afectados son entre la Isla y Nueva York, Filadelfia, Orlando, Fort Lauderdale y Connecticut.

Ayer también se reportaron cancelaciones de vuelos, debido a las condiciones del tiempo.

A continuación, la lista de los vuelos afectados: