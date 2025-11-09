Una masiva feria de vacunación para perros y gatos se realizará en Camuy, esto con el objetivo de brindar salud a estas mascotas.

El evento, en el que también habrá servicio de “grooming”, está abierto para mascotas de pueblos cercanos.

La cita será el viernes, 14 de noviembre, en el centro de usos múltiples Pablo Nieves Rosado, en la Villa Pesquera de Camuy, desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Veterinarios adscritos al Departamento de Salud, al igual que voluntarios, estarán disponibles para, además de vacunar, atender cualquier inquietud.

El costo de las vacunas por mascota es de apenas unos $5.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico se recomienda que cada perro reciba su vacuna contra la rabia cada año. El proceso comienza a partir de los tres meses de edad. Tras la primera dosis, se recomienda una revacunación anual para mantener la protección.

Todo perro a recibir los servicios debe contar con su collar y correa, mientras que los gatos tienen que estar en su jaula.

La Federación Canófila de Puerto Rico estima que en la Isla habitan cerca de 1.4 millones de perros. Mientras que la cantidad de gatos sobrepasa el millón.

“Esta es la tercera feria de vacunación que la Cámara Baja ha celebrado en los pasados meses. Entre las últimas dos, Toa Baja y Bayamón, se ha logrado vacunar un total de 800 mascotas”, informó el cuerpo legislativo.