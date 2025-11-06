En su constante compromiso con la excelencia y la innovación educativa, ICPR Junior College continúa fortaleciendo su oferta académica y reafirmando su compromiso de ofrecer alternativas educativas alineadas con las tendencias del mercado laboral y los intereses de sus estudiantes.

ICPR Junior College ha desarrollado un nuevo programa para quienes desean convertir su pasión por el cuidado de las mascotas en una carrera profesional. El nuevo certificado profesional en Pet Grooming tiene una duración de un año y está cuidadosamente diseñado para ofrecer una formación completa y especializada, además de capacitar al estudiante en el manejo integral de mascotas, específicamente perros y gatos.

A lo largo del curso, desarrollará conocimientos y destrezas esenciales en áreas como el cuidado general, la salud animal, el manejo y control del comportamiento, la atención en situaciones de emergencia, la seguridad y el reconocimiento de enfermedades de la piel. Además de las técnicas correctas para el lavado, secado e higiene de las mascotas, así como el cuidado especializado según las características de cada raza.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la formación en grooming creativo y avanzado, que incluye técnicas asiáticas, grooming correctivo, hand stripping y fluff out, entre otras. Estas habilidades permiten al estudiante ofrecer servicios personalizados y de alta calidad, adaptados a las necesidades estéticas y de salud de cada mascota. El programa también incluye un curso práctico en laboratorio, donde los estudiantes aplican lo aprendido en un entorno real, y un curso de desarrollo empresarial con enfoque en mercadeo digital, ideal para quienes desean emprender su propio negocio en el mundo del grooming profesional.

Al finalizar el programa, el estudiante estará preparado para desempeñarse con seguridad y profesionalismo en el campo del grooming canino y felino, dominando tanto las técnicas básicas como las avanzadas. Esta formación integral abre las puertas a múltiples oportunidades laborales en clínicas veterinarias, salones de belleza para mascotas o como emprendedor independiente. El programa cuenta con matrícula abierta para comenzar en enero de 2026 en los recintos de Arecibo y Mayagüez.

A esta oferta se suma el nuevo Programa de Especialista en Estética, enfocado en el cuidado de la piel facial y corporal. Con una duración de ocho meses, este certificado profesional prepara profesionales en estética, listos para destacarse en el mundo del bienestar y la belleza. Es crucial destacar que no requiere reválida ni licencia para ejercer en Puerto Rico. Este programa cuenta con matrícula abierta y está disponible en todos los recintos para comenzar en enero de 2026.

Descubre tu pasión y alcanza el éxito en ICPR Junior College. Para más información sobre los programas académicos y el proceso de matrícula, puedes visitar los recintos de Arecibo, Bayamón, Hato Rey, Manatí y Mayagüez, llamando al 1-877-751-ICPR (4277) o accediendo a www.icprjc.edu.