El Movimiento para el Alcance de la Vida Independiente (MAVI) anunció la celebración de su actividad benéfica “Arte por una Causa: Discapacidad sin barreras”, que se llevará a cabo el sábado, 2 de mayo de 2026, en las instalaciones de MAVI Metro, a partir de las 5:00 de la tarde.

La iniciativa combinará el arte y la cultura puertorriqueña mediante la creación de una obra en vivo al ritmo de la Bomba puertorriqueña, en un esfuerzo por promover la inclusión y sensibilizar sobre los retos que enfrentan las personas con impedimentos.

Según los organizadores, los fondos recaudados serán destinados a fortalecer programas y servicios dirigidos a apoyar el desarrollo de personas con discapacidad hacia una vida independiente, productiva y con participación activa en la sociedad.

El evento tiene un donativo de $75 por persona y los espacios son limitados. Las personas interesadas pueden obtener más información o reservar boletos llamando al (787) 758-7901 o escribiendo al correo electrónico info@mavi-pr.org.