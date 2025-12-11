El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) adoptó la iniciativa del “Collar de Girasol”, que busca poder brindarle una experiencia de viaje más accesible y empática a los pasajeros con discapacidades o condiciones no visibles.

La cinta colgante, que es verde con unos girasoles, lo que comunica es que la persona podría necesitar asistencia, comprensión o más tiempo en procesos aeroportuarios. No obstante, no requeriría que el viajero lo establezca verbalmente a la persona que le presta el servicio en las líneas aéreas o cuando pase por la verificación de identidad ante el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), ya que el collar alertaría de esa necesidad de asistencia adicional.

Este apoyo a los viajeros se dará, luego de que la empresa que administra el aeropuerto, Aerostar Airport Holdings, adoptara el programa internacional Hidden Disabilities Sunflower (HD Sunflower), informó el presidente de Aerostar Jorge Hernández.

La página cibernética de la iniciativa, que ya incluye a Puerto Rico, junto a otros países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Australia, dice que el esfuerzo se comenzó en el 2016 en comercios, transporte, áreas turísticas, gobierno e instituciones educativas o financieras.

Se expone que unos 300 aeropuertos ya cuentan con este servicio, que fomenta la inclusión, la aceptación y la comprensión hacia las personas con discapacidades, condiciones o enfermedades crónicas no visibles.

“Es una herramienta sencilla que te permite indicar, de forma voluntaria, que tienes una discapacidad no visible. Al llevar el ‘Girasol’, simplemente estás comunicando que puedes necesitar ayuda adicional, comprensión o, simplemente, más tiempo”, detalla la organización.

Se explica, además, que se seleccionó un girasol, porque “buscábamos un símbolo discreto, pero claramente visible desde la distancia, que además fuera distintivo, alegre y dinámico. Elegimos el girasol, porque transmite felicidad, positividad, fortaleza, crecimiento y confianza, y es un símbolo universalmente reconocido”.

Bajo estos parámetros, ahora el aeropuerto internacional en Puerto Rico busca “fortalecer la accesibilidad, la empatía y el trato humanizado” hacia las personas que lo necesiten, según se informó en comunicado de prensa.

Se explicó que esta identificación del girasol “no necesariamente otorga acceso a filas prioritarias ni servicios especiales, a menos que la condición lo requiera, ni sustituye procedimientos ya establecidos como el traslado en silla de ruedas a través de las aerolíneas. Su propósito es promover un trato más humano y consciente”.

“El aeropuerto es un punto de encuentro vital para millones de personas y, para muchos, también un espacio donde pueden enfrentarse a desafíos emocionales, sensoriales o cognitivos que no siempre son visibles. Por eso, en Aerostar invertimos continuamente en iniciativas que eleven la experiencia del viajero y que nos acerquen a un modelo de operación más humano, sensible y alineado con las mejores prácticas globales. El programa HD Sunflower es una herramienta sencilla pero poderosa, que permitirá a nuestro equipo brindar apoyo con empatía, respeto y atención personalizada”, expresó Hernández.

Mientras, la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Stephanie Ávila Berríos, destacó el impacto del programa para la población que representa.

“Este distintivo no es solo un accesorio: es un mensaje. Un mensaje que dice: ‘Estoy aquí, puede que necesite ayuda, y merezco ser tratado con comprensión y respeto’. Lo más importante es que esta iniciativa está disponible para cualquier persona que tenga una necesidad particular, sin importar la condición. Se trata de equidad, de acceso, de dignidad. Programas como este nos acercan a un Puerto Rico donde la inclusión no es un ideal, sino una práctica diaria”, dijo Ávila Berríos.

La identificación del ‘Collar de Girasol’ podrá adquirirse libre de costo a través de Aerostar, en los centros de información ubicados en los Terminales A y B del aeropuerto. También se puede solicitar a través de la página oficial de la organización HD Sunflower, hdsunflower.com, pero tendría que emitir un pago. Se indicó que el costo es “accesible”. También se vende en Amazon a unos $14.50.

Según datos del programa, uno de cada seis seres humanos vive con una discapacidad. Esto representa alrededor de 1,300 millones de personas en todo el mundo.

Las discapacidades pueden ser temporales, situacionales o permanentes, y pueden estar relacionadas con retos neurológicos, cognitivos, sensoriales, respiratorios, físicos o de salud crónica. El programa subraya que “solo porque no se ve, no significa que no exista”.